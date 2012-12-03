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Забастовка инвалидов и социальных работников в Мадриде: на улицы города вышли более 10 тысяч человек

03 декабря 2012 06:19
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Новости Испании. На улицы столицы Испании вышли инвалиды и социальные работники. В демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек. Многие из них передвигались в инвалидных креслах. Слабовидящие шли в сопровождении собак-поводырей или соцработников. Среди основных требований: восстановить сокращенный перечень бесплатных услуг и возобновить работу домов инвалидов.

Остро стоит и вопрос задолженности испанских властей по зарплатам медицинского и социального персонала, работающего с инвалидами. По некоторым данным, она составляет уже 300 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста # Фотофакт

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