Большая политика в Минске: какие общие крупные проекты могут появиться в рамках СНГ и когда устранят все барьеры в ЕАЭС

Новости Беларуси. Будущее Евразийского экономического союза и СНГ на неделе обсуждалось в Минске. Столица Беларуси снова стала аналитическим центром постсоветского пространства. Премьер-министры Содружества дискутировали о возможной новой роли СНГ. Александр Лукашенко предположил, что следует подыскать крупный проект, который бы реальными связями объединил государства. Единая промышленная политика, общие рынки, а также отсутствие барьеров в торговле должны как можно скорее стать реальностью и в Евразийском экономическом союзе.

Погоду политическую и экономическую на всем постсоветском пространстве на неделе делали в Минске. Главы правительств стран-участниц СНГ решали, как обеспечить ее безоблачность. Во всем мире сегодня отчетливо видна тенденция к глобализации. Весь мир, словно пазл, делится на блоки: Транстихоокеанское партнерство, Европейский союз, Китай создает экономический пояс «Шелкового пути». СНГ в этих реалиях – одно из самых устойчивых геообразований, проверенного четвертьвековой историей. Руководителей правительств во Дворце Независимости принял Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

СНГовская площадка – это в экономике зона свободной торговли, это основа, но главное – это площадка для общения, для переговоров, для выработки стратегий. Может, решение тактических вопросов. Более глубокая интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Кто готов в СНГ – договор же открыт, мы пригласили всех, кто к этому готов. Никого не заставляем, но готовы, пожалуйста. Евразийский экономический союз – там более глубокая интеграция. Еще более глубокая в союзе Беларуси с Россией. Он является примером и образцом, и в свое время явился примером, как интегрироваться, каким путем идти.

Сообща страны ищут возможности балансировать в условиях мировой экономической нестабильности. Держать баланс между национальными и общими интересами Содружества – задача непростая, но выполнимая. «Острые углы» в виде технических барьеров во взаимной торговле, отсутствие единых рынков, энергоресурсов не должны «разорвать» полотно взаимного доверия и дружбы.

Александр Лукашенко:

Кризисы и различного рода неурядицы и столкновения сближать должны настоящих друзей, настоящих братьев. А мы все-таки вышли из одной шинели. Мы определили четкие сроки реализации достигнутых договоренностей в рамках ЕАЭС. И эти решения, как бы ни было сложно, нужно выполнять. Пока ситуация не самая радужная. На многих направлениях отмечено значительное отставание. Типичный пример – устранение изъятий, барьеров и ограничений в торговле, которых насчитывается несколько сотен. Беларусь регулярно ставит вопрос о проведении согласованной промышленной политики. Теоретически с этой идеей согласны все, но практической реализации, к сожалению, нет.

Куда расти дальше, преодолевая барьеры, чтобы это было удобно и взаимовыгодно. Накануне о будущем говорили страны евразийской пятерки. Премьер-министров стран ЕврАзЭС во Дворце Республики встречал Андрей Кобяков.

Переговоры, как и положено по протоколу, начались в «узком формате». Планировать, что за столом для обсуждения единомышленники проведут около часа, но разговор затянулся почти на три.

Краеугольный камень – общий Таможенный кодекс. Обсуждается уже не первый раз, но 11 пунктов так и остаются «открытыми». Документ должен существенно ускорить процесс таможенного оформления на внешней границе Союза, а условия перемещения товаров заметно упростятся.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

В новом кодексе заложены предпосылки для перехода к единому таможенному регулированию. Россия выступает за то, чтобы это был полноформатный, полноценный документ прямого действия, не разделенный на части и не сегментированный на какие-то отрезки, а именно определяющий то, каким образом будет существовать Таможенный союз, Таможенный кодекс.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В этих сложных условиях нам удалось либо добиться конкретных позитивных результатов, либо в значительной мере продвинуться к стратегическим целям функционирования союза, закрепленным в договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. С 1 января текущего года запущена реализация программы либерализации каботажных перевозок грузов автотранспортом, начата реализация основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В текущем году одобрены концепции формирования общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов ЕАЭС.

182 миллиона человек и шестое место по экономическому потенциалу. Такие цифры трудно переоценить.

Как выглядят торговые потоки между странами Евразийского союза сегодня, можно увидеть на любом пункте пропуска. Границы между государствами, конечно, существует, но теперь здесь вместо многодневных очередей – лишь короткая остановка для проверки документов. Бюрократии меньше – прибыли и удобства в разы больше.

Все страны-участники союза – давние партнеры. Беларусь и Казахстан на неделе это еще раз подчеркнули. Дорожную карту подписали премьер-министры двух стран.

Тигран Саркисян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Сегодня приняты принципиальные решения, как мы будем координировать деятельность наших стран во время ведения переговоров с третьими странами и экономическими объединениями. Дано поручения глав правительств, назначены ответственные от стран, которые будут участвовать в переговорном процессе. Будет осуществлен серьезный прорыв и эффективность переговорного процесса будет повышена.

Встреча союзников Минске – разговор о том, как шире можно использовать возможности объединения. Диалог в формате 11 стран продолжили уже на следующий день в Национальной библиотеке. Возле символа современной Беларуси в пейзаж органично вписали государственные символы стран-участниц Содружества.

Любопытный нюанс – разговор начали без Дмитрия Медведева. Он опоздал, что называется, по «уважительной причине» – лично встречался с главой государства. Тет-а-тет с российским премьером Александр Лукашенко обсудил самые актуальные вопросы двухсторонних отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итог двухдневного разговора – увесистый портфель документов. А это значит, что СНГ сохраняет свое влияние. Договорились о сотрудничестве в сфере автомобилестроения, противодействия распространению контрафактной продукции, развитии информационного общества. Подписи поставлены и под прогнозом производства и потребления энергоресурсов. И это далеко не все.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Содружество Независимых Государств сохраняет свою востребованность и подтверждает свою индивидуальную востребованность на пространстве СНГ. Оно нам нужно. Главы делегаций договорились провести очередное заседание Совета глав Правительств в Российской Федерации 26 мая 2017 года.

Работа руководителей правительств – то самое связующее звено между главами государств и непосредственными исполнителями. Основная задача – перевести договоренности из плоскости большой политики в реальное русло. Личные встречи – возможность «смазать» дипломатическим маслом шестеренки механизма, которые работают в неполную силу. Тогда все интеграционное объединение будет работать точно, как часы.