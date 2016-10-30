Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Новости Беларуси. 30 октября из международного аэропорта Хамад в Дохе Президент Беларуси направился в Абу-Даби. Рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты обещает быть не менее насыщенным.

В международном аэропорту Абу-Даби Александра Лукашенко встречали по всем правилам восточного гостеприимства.

Страны в настоящее время переживают плодотворный период сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уже третий год подряд отмечается рост белорусского экспорта. Это итог в том числе и договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне.

В ходе нынешнего визита Александр Лукашенко встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а также с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На встречах обсудят перспективы реализации совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.