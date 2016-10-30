Перепись населения: зачем в 2019 году белорусов пересчитают и как эта процедура проходила в стране раньше

Новости Беларуси. Статистика – один из инструментов Организации Объединенных Наций. Цифры зачастую красноречивее любых слов. На неделе стала известно, когда белорусов посчитают.

Перепись населения состоится осенью 2019 года. Но интересные данные есть уже сейчас. Впервые за последние 20 лет в Беларуси рождаемость превысила смертность. Естественный прирост численности населения специалисты называют «историческим фактом» и связывают позитивную динамику с комплексными последовательными мерами государственной политики. Иными словами, рожать стали больше, чаще и с удовольствием. А вторые, третьи и последующие роды для многих белорусских мам – это уже, скорее, правило, чем исключение.

Один лист переписной – не просто статистика.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Главное, для чего нужна перепись, – это демографические прогнозы, прогнозы социально-экономического развития страны. Это и автобусные и троллейбусные остановки, и график маршрутов в городах.

И бюджет формируют из этих данных исходя, и прямые подсказки в решении управленческих вопросов находят.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Перепись населения – это основа всех макроэкономических, социальных программ, которые есть в любой стране. Потому что все эти программы, развитие экономики делает человек.

Шагает вперед при этом комплексно и наука, и образование, и медицина.

Ирина Киреева, начальник отдела медицинской экспертизы и реабилитации Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Оптимизация всей сети нашей системы здравоохранения, мы планируем, сколько будет поликлиник, больниц в каждом районе, городе, области.

Вот он – главный принцип переписи – путь от частного к общему. Возможность опросить все население страны в независимости от социального статуса и положения, а затем на основе данных разработать государственную программу. Задача которой – помощь оказать вновь точечно.

И это методика на деле работает не путем прогнозов, а конкретными решениями. Перепись 2009 года показала, что в этом микрорайоне Бреста население прирастает с геометрической прогрессией. Новый дом и жильцы в нем, и пополнение в семьях. А значит нужен свой детский сад и школа. Затягивать не стали.

Анатолий Купраш, директор Брестского областного управления капитального строительства:

В тех кварталах, которые были уже застроены и оставлены площадки для строительства школ и детских садов, началось постепенное застраивание.

Может перепись выявить и проблемы отдельной ячейки общества. Пример – семья и ее численный состав. Еще итоги первого исследования в 1999 году показали: большинство родителей задумываются только над рождением одного ребенка. И здесь работа началась точечная.

Спустя два десятилетия благодаря реализации уже третьей по счету программы демографической безопасности, расширенной системе госпособий (она охватывает сразу 11 видов), размеру единовременных выплат при рождении малыша (а они гораздо выше, чем в странах СНГ и ЕАЭС) плюс «материнский капитал» – и белорусская семья стала больше. Количество многодетных с 2009 года увеличилось с 62 тысяч до 85.

Марина Артеменко, заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Идет снижение численности потенциальных матерей, но вместе с тем, учитывая, что у нас рождаются вторые и третье дети, рост рождаемости продолжает нас радовать. В этом году родилось на 400 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Не менее важным остается и развитие здравоохранения. Современные методики и оборудование, класс персонала – итог: по снижению детской смертности Беларусь в лидерах на постсоветском пространстве. И возможностями отечественная медицина не перестает удивлять.

Татьяна Курлович, врач-неонатолог Брестского областного родильного дома:

Ребенок с самой низкой массой тела, которого мы выходили в нашем отделении, – девочка весила 750 грамм. На данный момент это уже взрослая девушка. И мы ждем ее саму скоро в гости.

И впервые за суверенную историю страны еще один значимый успех. Число новорожденных превышает число умерших. За 9 месяцев сразу в 85 из 113 городов отмечается естественный прирост. В списке и каждый третий поселок городского типа. Говорят цифры и о снижении смертности как у людей пенсионного возраста, так и у трудоспособного. А это показатель того, что «качество жизни» у населения растет.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Это и те доходы, о которых многие говорят, это и уровень здравоохранения, и изменение отношения к питанию. Сегодняшняя цифра 518 человек естественного прироста за 9 месяцев – это победа и преломление ситуации, которая у нас была по снижению численности населения.

Пример наглядный – наши дедушки и бабушки. Несмотря на возраст, они не остаются сегодня один на один с собственными проблемами. Государственная поддержка и при необходимости помощь адресная. Возможность попробовать для себя что-то новенькое или реализоваться творчески. И в основе вновь данные переписи.

Перепись – практика международная. Где-то заглядывают в будущее каждые 10 лет. А в Канаде, к примеру, даже раз в пять. Первыми же новую белорусскую онлайн-анкету заполнят жители Молодечно. Запланирован тестовый сбор информации на осень 2017 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.