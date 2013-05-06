Новости Беларуси. Беларусь готова создавать в Индонезии опорную базу для торговли в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече со спикером индонезийского Парламента. Белорусский лидер впервые в истории двухсторонних отношений посетил это государство в марте. И вот, спустя всего полтора месяца, первый ответный шаг и с явным практическим интересом.

Индонезия – крупнейшая по площади и численности населения страна Юго-Восточной Азии и самое большое в мире островное государство. Здесь важнейшие сырьевые ресурсы – нефть и природный газ. Есть медь, золото и серебро. Сегодня Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран – так называемой группе одиннадцати, куда входят государства, способные превратить свои нацэкономики в крупнейшие мировые локомотивы.

Несмотря на то, что между Минском и Джакартой шестичасовая разница, у Беларуси и Индонезии сейчас время активного взаимодействия. Казалось бы, не подсохли еще чернила на подписанных в марте документах во время государственного визита Александра Лукашенко в Индонезию, как заголовки СМИ стали сообщать о приезде к нам их парламентской делегации.

Законодательную власть Индонезии представляет Народный консультативный конгресс. Он состоит из двух палат: верхней – Совета представителей регионов и нижней – Совета народных представителей.

Если подробнее, Совет народных представителей разрабатывает, принимает и контролирует исполнение законов, утверждает государственный бюджет, ратифицирует международные соглашения. Депутатов избирают на пять лет на всеобщих выборах. В нынешнем составе, сформированном в 2009 году, 560 человек. Возглавил Совет народных представителей сделавший карьеру политика в демократической партии Индонезии финансист Марзуки Али. 6 мая он вместе с супругой приехал на встречу с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит спикера индонезийского Парламента в Беларусь – первый в истории двусторонних отношений. Хотя дипломатическим связям в июне исполнится 20 лет. Полтора года назад в Джакарте начало работать наше посольство. Сейчас обсуждается вопрос об открытии диппредставительства Индонезии в Минске. Ведь перспективы взаимодействия между странами внушительны. Беларусь готова создавать в Индонезии опорную базу для торговли в Юго-Восточной Азии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я с особой теплотой вспоминаю недавний свой визит в вашу прекрасную страну. Меня особо впечатлило, что, несмотря на активное давление, внешнее давление со стороны недругов вашего государства, вы добились впечатляющих успехов в развитии Индонезии, и особенно в развитии экономики вашего государства.

Мы очень рады наметившимся перспективам развития белорусско-индонезийского сотрудничества. Более того, я должен сказать, что мы определяем Индонезию как главного нашего перспективного партнера в Юго-Восточной Азии. И мы будем делать все, если вы не против этого, а во время моего визита мы получили такие заверения со стороны президента и руководства Индонезии, мы будем создавать опорную базу, если так можно выразиться, нашей торговли в Юго-Восточной Азии через Индонезию. Без поддержки парламентариев, без углубления нашего дипломатического сотрудничества, я имею в виду открытие посольства Индонезии здесь, в Минске, нам эти проблемы будет решить сложно.

Беларусь заинтересована в приходе инвестиций из Индонезии, создании совместных производств. Пока торговля. В настоящее время из Синеокой туда отправляют в основном шины и калийные удобрения.

Во время визита главы белорусского государства в Индонезию возможности эффективного сотрудничества обсудили на уровне президентов. На бизнес-форуме подписали 8 двусторонних соглашений. Определили векторы взаимодействия в сельском хозяйстве, металлургии, микроэлектронике, в сфере IT-технологий.

Марзуки Али, спикер Совета народных представителей народной консультативной ассамблеи Республики Индонезии:

Я считаю, что наша встреча необходима для укрепления наших двусторонних отношений. Это уже третий день нашего пребывания в Беларуси. За это время мы успели встретиться со спикером вашего Парламента и подписать меморандум о сотрудничестве, встретились с рабочей группой депутатов.

О том, как увеличить объем взаимной торговли между Беларусью и Индонезией, говорили на встрече в Правительстве. В 2012 году товарооборот между странами составил свыше 132 миллиона долларов. Однако есть потенциал эту цифру увеличить. Островному государству интересно белорусское машиностроение. Уже есть проекты по поставкам техники. В перспективе – сборка белорусских машин в этом регионе и производство шин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы были бы очень признательны, если бы были оказаны со стороны вашего государства меры поддержки, чтобы мы создавали совместные предприятия. Не только продавали машиностроительную продукцию, но и осуществляли и производство, и сервисное обслуживание. Мы знаем о больших угольных месторождениях, которые вы разрабатываете, где, безусловно, может быть востребована наша техника.

Наша страна для Индонезии – своеобразные врата на рынки Единого экономического пространства. Интерес Беларуси также очевиден. Уже к 2015 году Ассоциация государств Юго-восточной Азии, где Индонезия наиболее авторитетный участник, превратится в одно большое торговое сообщество. Таким образом наши товары могут занять место на рынках сразу 10 государств. А это полмиллиарда человек.