«Президент-отель» в Минске: Самый дешевый номер - 330 долларов в сутки, самый дорогой - 1500

Вслед за рождественскими каникулами наступает майская отдушина. День труда, День печати 5 мая (это для нас, журналистов), а для всех православных – Пасха! Потом – 7 мая – День работников телевидения (и, пользуясь случаем, хочется поздравить всех коллег!). 9 мая – святой день для многих поколений. И так уж совпало в этом году, что после Дня Победы получились настоящие майские каникулы. К праздникам, как известно, или, как принято, делают подарки. А в Беларуси в масштабе страны существует традиция: открывать новые объекты. И в этот раз в первые майские дни Александр Лукашенко открыл новую гостиницу, невиданную до сих пор – «Президент-отель».

Соседство пятизвездочного «Президент-отеля» с резиденцией Главы государства повышает статус гостиницы сразу на порядок. Неудивительно, что здание, кроме приема постояльцев, затачивалось под проведение крупных саммитов. Напичкан электроникой конгресс-холл на 600 мест, 5 конференц-залов, и еще 2 для VIP-персон.

Первые постояльцы заселятся уже 6 мая – делегация зарубежных чиновников. Проект дорогостоящий и должен работать с максимальной отдачей. Впрочем, 85% потраченных средств – это турецкие кредиты, оставшиеся 15 – белорусские деньги, тоже заемные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Исходя из опыта, в 2018 году с кредитами мы рассчитаемся.

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Да. Мы на той гостинице за 10 лет заработали 67 миллионов экспорта.

Александр Лукашенко:

Гостиница, вот сколько я был, хорошая гостиница. Она - очень приличная гостиница.

Самый дешевый номер обойдется в 330 долларов. Самый дорогой, президентский - почти в полторы тысячи за сутки.

VIP-апартаменты на верхнем, одиннадцатом, этаже, предназначены для приезжающих в страну зарубежных президентов. Хотя, на практике в таких номерах чаще селятся заезжие артисты-знаменитости. На 492 квадратных метрах могут разместиться и сам высокий гость, и его свита, охрана, друзья.

«Президент-отель» - это и отдых на любой вкус: СПА, фитнес-центры с саунами и бассейнами, 3 ресторана, 5 баров и 4 банкетных зала. Самый дешевый салат, говорят, стоит около 28 долларов.

Александр Лукашенко:

Хлеб надо продавать свежий.

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Мы так старались. Выпечка свежая.

Александр Лукашенко:

Ночная?

Представитель «Президент-отеля» в Минске:

Да. Свежая совершенно.

Еще одно направление работы гостиницы – арт-среда. Когда отель заработает в полную силу, здесь можно будет приобщиться к прекрасному. На первом этаже откроется галерея-аукцион изобразительного искусства с возможностью купить приглянувшуюся работу какого-нибудь белорусского художника.

В книге почетных посетителей Президент Александр Лукашенко написал, что в самом центре Минска возник уникальный и комфортный гостиничный комплекс, где удобно будет проживать гостям нашей страны. А гостей, особенно в первые майские дни, как говорят, немерено. Автомобили с российскими номерами заполонили не только улицы Минска. В России – выходные дни, и жители соседней страны ринулись, в буквальном смысле, в Беларусь. С одной стороны, прибавилось хлопот. Но то же время подумалось: а ведь едут они к нам, а значит, у нас хорошо! Где еще москвич может погулять по улицам и паркам, не видя этих снующих, бегущих с выпученными глазами людей. Чисто, спокойно и красиво в Беларуси. И мы иногда этого не ценим. Привыкли…

И покупают, кстати говоря, гости Беларуси немало. Местную продукцию покупают, я замечу, зная, что она вкусная! И практически все послы иностранных государств, которые побывали у нас в свое время в студии, признавались, что захаживают на Комаровку за сальцем и творожком. Очень важно, что Беларусь обеспечила собственную продовольственную безопасность - и это отметил Президент Лукашенко в начале недели, посещая Белорусский государственный аграрный технический университет.