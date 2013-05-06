Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко отмечает высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Россией в сфере безопасности. Об этом глава государства заявил 6 мая на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, в Беларуси и России, есть еще одна возможность на очень высоком уровне обсудить наши вопросы, вопросы безопасности и военного сотрудничества. Мы, естественно, это не скрываем. Мы будем делать все, чтобы защитить наше Отечество, наше общее оборонное пространство, если можно так сказать. В этом плане, вы согласитесь со мной, и вряд ли кто-то станет отрицать, что мы достаточно далеко продвинулись, и таких продвинутых отношений в области безопасности и сотрудничества ни у нас ни с какой страной, ни у нас нет. Это самое тесное и образцовое, я думаю, сотрудничество для других государств, по крайней мере, постсоветского пространства. Дай бог, чтобы мы могли с другими достичь такого уровня сотрудничества. Но, тем не менее, как всегда, есть определенные вопросы, которые мы должны решать. Очень серьезно обсуждали на всех уровнях эти вопросы, и с Владимиром Владимировичем Путиным недавно, он присылал сюда министра обороны, очень серьезно говорили об этом сотрудничестве, в том числе, в рамках сообщих заседаний двух ведомств оборонных России и Беларуси, достигли определенных результатов. Думаю, что ваш визит будет закреплением этих договоренностей, которые были достигнуты раньше и прорабатывались до сего времени.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации:

Вопросы международной и региональной безопасности, нашей двусторонней безопасности, а вообще, это надо говорить о Союзном государстве, которое мы строим, - играют исключительно важную роль. Нам необходимо все время уделять внимание этим вопросам. И мы будем этим заниматься. То, что встречи проходят на высшем уровне, и то, что они регулярны, это очень важно.

Между Беларусью и Россией нет разногласий в вопросах безопасности и военного сотрудничества. Это особо подчеркнул Николай Патрушев. В 2012 и 2013 годах белорусско-российский диалог активизировался на всех уровнях, включая парламентское измерение и отношения с регионами. Состоялись 6 встреч глав государств в различных форматах. В том числе официальный визит президента России в Беларусь.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации:

Я думаю, что у нас нет никаких разногласий. Президент акцентировал внимание на нашем сотрудничестве военном, военно-техническом сотрудничестве. Здесь тоже есть регулярные контакты, встречаются министры обороны, встречаются руководители других ведомств. На мой взгляд, когда мы говорим о Беларуси и России, то мы даже говорим не о сотрудничестве, а о совместной работе.