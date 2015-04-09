Новости Беларуси. Беларусь готова предложить Ираку сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах. Об этом заявил 9 апреля президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Ирака Ибрагимом аль-Джафари.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества на ближайшую перспективу. В частности, Ирак заинтересован в белорусских инвестициях, а также заимствовании сельскохозяйственного опыта нашей республики.

Кроме этого министр иностранных дел Ирака поблагодарил Беларусь за отправленную гуманитарную помощь. Беларусь направила в Иракский Курдистан передвижные дизельные электростанции, палатки, одеяла, мясные консервы, широкий перечень лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы должны выводить наши отношения на более высокий уровень, надо выстроить настоящий фундамент наших отношений. Таким фундаментом могут быть торгово-экономические отношения и, в силу специфики нынешнего Ирака, военно-техническое сотрудничество. В актив наших отношений можно занести сферу образования. Иракские молодые люди, примерно 2,5 сотни, обучаются в Беларуси по медицинским, техническим специальностям. Я хочу вас заверить, что мы и впредь будем поддерживать вашу молодежь в плане получения современного образования.

Для того, чтобы выстроить фундамент наших торгово-экономических отношений, конечно, нужны конкретные проекты. И, видимо, нам придется начинать с нескольких, трех-четырех, проектов и аккуратно выстраивать здание наших отношений. Главный наш интерес в Ираке – это стабильный Ирак. Мы хотим, чтобы иракское государство, иракский народ были стабильны, чтобы иракский народ жил в стабильном государстве.

Ибрагим аль-Джафари, министр иностранных дел Республики Ирак:

Благодарим вас за теплый прием и теплые слова. Разрешите передать вам наилучшие пожелания от руководства Ирака и иракского народа. У Беларуси и ее столицы Минска богатая история, более тысячи лет, в которой также были непростые времена, были войны. И мы хотели бы использовать ваш опыт.

Глава иракского МИД затронул тему нестабильности ситуации в мире и регионе, а также борьбы Ирака против терроризма. В Совете Республики стороны договорились о создании групп дружбы в парламентах обеих стран. Кроме этого, Ирак поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь.

Напомним, 6 апреля Беларусь направила в эту ближневосточную республику самолет с предметами первой необходимости, в том числе передвижные дизельные электростанции, палатки, одеяла, продукты питания и медикаменты.