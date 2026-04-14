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Новости по тегу #Беларусь-Ирак

Лукашенко поздравил Низара Амиди с избранием Президентом Ирака
14 апреля 2026 10:59

Лукашенко поздравил Низара Амиди с избранием Президентом Ирака

Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком – Лукашенко
03 октября 2025 05:57

Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком – Лукашенко

Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут
18 июля 2025 13:37

Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь
10 мая 2021 13:54

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь

Ирак ценит позицию Беларуси по борьбе с терроризмом
18 декабря 2015 07:56

Ирак ценит позицию Беларуси по борьбе с терроризмом

Беларусь и Иракский Курдистан создадут совместные предприятия
27 мая 2015 10:41

Беларусь и Иракский Курдистан создадут совместные предприятия

Беларусь и Ирак достигли договоренность о развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере
09 апреля 2015 12:57

Беларусь и Ирак достигли договоренность о развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере

Беларусь готова предложить Ираку сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах
09 апреля 2015 10:36

Беларусь готова предложить Ираку сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в выводе отношений с Ираком на новый стратегический уровень
09 апреля 2015 07:34

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в выводе отношений с Ираком на новый стратегический уровень

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Иракский Курдистан
06 апреля 2015 07:23

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Иракский Курдистан

Беларусь и Ирак подписали в Минске меморандум о взаимопонимании
28 октября 2014 10:35

Беларусь и Ирак подписали в Минске меморандум о взаимопонимании

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Республике Ирак
24 августа 2014 13:15

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Республике Ирак