Новости по тегу #Беларусь-Ирак

Глава государства пожелал Президенту Ирака отличного здоровья и успехов на ответственной государственной службе, а жителям страны – мира и благополучия.
Президент Беларуси поздравил лидера и народ Ирака с Днем независимости.
От имени белорусского народа и себя лично глава государства передал слова поддержки и солидарности, а также пожелал стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия.
Председатель Комитета по иностранным делам Совета представителей Ирака Хасан Хамадани встретился с заместителем председателя Палаты представителей Виктором Гуминским.
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