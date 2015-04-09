Прямой эфир

Владимир Макей: Беларусь заинтересована в выводе отношений с Ираком на новый стратегический уровень

09 апреля 2015 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выводе отношений с Ираком на новый стратегический уровень. Об этом 9 апреля заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на переговорах со своим иракским коллегой Ирака Ибрагимом Аль-Джафари.

Визит главы внешнеполитического ведомства этого ближневосточного государства проходит впервые с момента установления между нашими странами дипломатических отношений.

По словам Владимира Макея, несмотря на сложную обстановку в данном регионе, в Беларуси считают, что потенциал двустороннего сотрудничества с Ираком далеко не исчерпан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Ирак

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и Рига 8 апреля подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы
08 апреля 2015 18:04

Минск и Рига 8 апреля подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы

Александр Лукашенко: Отношения КНР и Беларуси являются показательными и образцовыми во всех отношениях
08 апреля 2015 16:56

Александр Лукашенко: Отношения КНР и Беларуси являются показательными и образцовыми во всех отношениях

В Миноблисполкоме прошло первое заседание молодежного парламента
08 апреля 2015 13:57

В Миноблисполкоме прошло первое заседание молодежного парламента