Александр Лукашенко: Отношения КНР и Беларуси являются показательными и образцовыми во всех отношениях

Новости Беларуси. Минск заинтересован в приходе китайских банков в Беларусь. Об этом заявил 8 апреля президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Глава нашего государства высоко оценил уровень сотрудничества с КНР. Господин Ван И в свою очередь отметил, что нужно использовать уникальные геополитические преимущества Беларуси для реализации крупных совместных проектов.

Этот визит предшествует приезду в мае в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина, к чему Беларусь готовится очень серьезно.

Экономист из Пекина в Беларуси уже несколько месяцев. В Синеокую из Поднебесной он привез новые технологии. На одном из белорусских предприятий Ци Синь занимается установкой оборудования, с помощью которого улучшится качество белорусских шин. Монтаж уже завершен, линию запустят в ближайшее время.

Ци Синь, специалист по внешнеэкономической деятельности:

Наши специалисты приехали в Беларусь в первый раз. Отношение к нам хорошее, люди помогают. Если у меня есть вопросы, я обращаюсь к руководителям, а они помогают мне решать проблемы.

Дальнейшее сотрудничество, в основе которого не только экономика, но и политика, Александр Лукашенко 8 апреля обсуждал на встрече с министром иностранных дел Китая. Ван И в нашей стране впервые, но это не помешало сразу же наладить конструктивный диалог.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы ждали вашего приезда. У нас есть о чем поговорить. Есть много вопросов накануне двух событий, которые мы ожидаем. Во-первых, визит близкого друга нашей страны – председателя Китайской Народной Республики, и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень серьезно готовимся к этому визиту. Мы этого не скрываем. Мы хотели бы, чтобы председатель Китайской Народной Республики поближе познакомился с Беларусью.

Мы очень ценим ваше отношение к нашей стране. Более того, мы гордимся нашими отношениями с великим Китаем. Можно сказать, что отношения Китайской Народной Республики и Беларуси являются показательными и образцовыми во всех отношениях. Даже если взять позиции Китая и Беларуси на международной арене, они практически схожи. Во всех организациях, на всех форумах Беларусь и Китай поддерживают друг друга. Мы вам очень благодарны за эту позицию.

Ван И, министр иностранных дел Китайской Народной Республики:

Прежде всего, позвольте передать приветствие от вашего большого друга – председателя КНР Си Цзиньпина. Мы знаем, что вы уделяете много внимания и прилагаете большие усердия для развития белорусско-китайских отношений. Это один из приоритетов в политике Беларуси. Мы это высоко ценим и поддерживаем такую инициативу.

Планируется, что в мае Беларусь посетит и Председатель КНР. В последний раз Си Цзиньпин в Беларуси был в 2010 году.

Как ожидается, предстоящий визит должен наполнить белорусско-китайский формат новым содержанием и вывести отношения на новый уровень. Речь идет о стратегическом сотрудничестве.

Ван И, министр иностранных дел Китайской Народной Республики:

Председатель КНР дорожит рабочими связями и личной дружбой с вами. Он в ожидании визита в Беларуси. Это позволит продвигать всестороннее стратегическое партнерство и вывести наши отношения на новый уровень. Под вашим руководством в Беларуси политическая стабильность. Люди живут в спокойствии и дружбе. Благодаря вашему личному участию состоялось подписание минских соглашений. Мы высоко ценим вашу роль в урегулировании украинского кризиса.

Прочный фундамент белорусско-китайских отношений заложили более 20 лет назад. Сегодня на его основе выросли десятки успешных проектов. Один из них – Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

К концу 2016 года в Смолевичском районе будет создана вся инфраструктура для производства. Уже готов административный корпус.

На территории в восемь тысяч гектаров разместятся инновационные производства. Одной из первых здесь прописку получит китайская национальная машиностроительная корпорация, которая готова инвестировать в белорусско-китайские отношения около 600 миллионов долларов. И это далеко не единственный крупный резидент из Поднебесной.

Ли Хай Синь, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Уже сейчас среди потенциальных резидентов парка около 20 компаний. С ними уже подписаны соответствующие соглашения. В ближайшее время планируем переговоры еще с 10 предприятиями. Это крупнейшие производители строительной техники и тракторов. Еще один потенциальный инвестор в совместном индустриальном парке – это китайская компания по строительству мостов и дорог.

В последнее время вырос не только товарооборот, но и целый жилой микрорайон в Минске, к возведению которого в буквальном смысле приложили руку китайские строители.

Микрорайон Лебяжий (именно так он называется) – это не только желанные квадратные метры для тысяч белорусов, но и прямые инвестиции.

Беларусь благодаря своему географическому положению станет участником и масштабного китайского проекта «Шелковый путь». Дорога пройдет по югу Беларуси. Это поспособствует быстрому передвижению товаров из Азии в Европу. Программа охватит 18 государств с населением свыше трех миллиардов человек.

Александр Лукашенко

Очень интенсивные наши отношения в сфере торговле. Мы достигли товарооборота порядка 4,5 миллиардов долларов. Есть, конечно, небольшая проблема, мы с вами ее обсудим. У нас отрицательное сальдо в торговле с вами, но я думаю, что мы вполне можем справиться и с этой проблемой. Мы освоили порядка 5,5 миллиардов долларов китайских кредитов. Мы осуществили и осуществляем 20 программ, которые кредитуются с помощью Китайской Народной Республики. Мы вам также за это очень благодарны. От кредитов мы переходим на прямое инвестирование. Этому будет способствовать Белорусско-китайский индустриальный парк. Поэтому при таких объемах кредитования и взаимоотношений в этой сфере нам бы хотелось, чтобы вы были представлены в Беларуси 1-2 банкам, чтобы проще были эти отношения и чтобы мы более эффективно могли сотрудничать в этом направлении.

Руководство Китайской Народной Республики выдвинуло идею строительства «Шелкового пути». Это экономический проект. Мы активно поддерживаем это направление и готовы предоставить наши возможности для реализации этого проекта.

Глава внешнеполитического ведомства Китая встретился и со своим белорусским коллегой. Они более детально обсудили подробности визита Председателя КНР и будущие совместные проекты.

Беларусь и Китай связывают еще и история. Как и в нашей стране, в Поднебесной активно готовятся к празднованию победы над фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван И, министр иностранных дел Китайской Народной Республики:

Необходимо прилагать максиму усилий, чтобы защищать правду о Второй мировой войне, выступать в защиту итогов и исторической истины. Чтобы мировое устройство развивалось в более справедливом и рациональном русле.

Белорусская делегация в начале мая отправится с визитом в КНР.

8 апреля министр иностранных дел Китая почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Он возложил венок к монументу на площади Победы.