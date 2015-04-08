Минск и Рига 8 апреля подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы

Новости Беларуси. Латвийская делегация во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым 8 апреля встретилась с руководством Мингорисполкома. Обсуждалось экономическое партнерство, взаимовыгодный обмен опытом в сфере городского хозяйства, социальной политики и туризма.

Минскую сторону заинтересовал опыт рижских властей в сфере услуг и развития частных детских садов. Северо-западных соседей, в свою очередь, привлекла столичная сфера коммунального хозяйства.

Кульминацией встречи стало подписание программы сотрудничества между Минском и Ригой на 2015-2017 годы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Щорец, председатель Мингорисполкома:

Вопрос прозвучал о частных детских садах, об опыте Риги по созданию условий для их реализации. Вопросы парковочного пространства, вопросы исторического центра оформления, вопросы привлекательности Минска как для туризма, так и для инвестиций. Поэтому здесь у нас очень много направлений для сотрудничества. Я думаю, что в самое ближайшее время мы конкретно распишем те направления, по которым мы пойдем.

Нил Ушаков, председатель Рижской Думы:

Для нас очень важна презентация проекта того, что мы раньше реализовывали в Москве, в России – «рижские» дворики. То же самое предложить в Минске – «рижский куток». Причем мы очень хорошо понимаем, что конкурировать с белорусскими производителями продуктов питания непросто. У вас с продуктами питания все в порядке. Но в Латвии есть свои нишовые продукты, которые могли бы просто в хорошем смысле слова расширить ассортимент для белорусского потребителя.

Прочные узы связывают две столицы уже не первый год.

В 2014 году в Риге с аншлагом прошли Дни Минска. Форум укрепил сотрудничество по всем направлениям: от экономики до культуры.

Ответный ход столица Латвии даст в 2016 году: Дни Риги в Минске планируют провести с национальным колоритом и масштабным бизнес-форумом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.