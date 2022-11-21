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Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан

21 ноября 2022 13:41
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Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан. Военно-транспортный самолет вылетел в сопровождении белорусских спасателей утром 21 ноября в Хартум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан-1

40-тонный груз оценивается в миллион рублей. В его составе техника, необходимая для ликвидации последствий, а также продукты питания и медицинские изделия. Груз сформирован при содействии Министерства иностранных дел, Минтранса и концерна «Беллегпром».

Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан-4

Александр Худолеев, первый замминистра МЧС Беларуси:
На основании постановления Совета министров в кратчайшие сроки организована доставка гуманитарного груза Республике Судан. В состав груза вошли продукты питания, товары первой необходимости, дизель-генератор, насосные установки, медикаменты и иные товары.

Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан-7

Беларусь регулярно оказывает поддержку нуждающимся в этом странам. С 1999 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий в 32 государства.

# Беларусь-Судан # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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