Беларусь отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Судан. Военно-транспортный самолет вылетел в сопровождении белорусских спасателей утром 21 ноября в Хартум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-тонный груз оценивается в миллион рублей. В его составе техника, необходимая для ликвидации последствий, а также продукты питания и медицинские изделия. Груз сформирован при содействии Министерства иностранных дел, Минтранса и концерна «Беллегпром».

Александр Худолеев, первый замминистра МЧС Беларуси:

На основании постановления Совета министров в кратчайшие сроки организована доставка гуманитарного груза Республике Судан. В состав груза вошли продукты питания, товары первой необходимости, дизель-генератор, насосные установки, медикаменты и иные товары.