Азарёнок – змагарам: «Избирательный цикл с 2020 по 2025 годы вами проигран полностью!»

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот нашим этим оппонентам, идиотам: после 2020 года, где был ваш относительный успех, который не привел ни к чему, а потом просто разгромили вас, мы вас уничтожили, растоптали. Вы опозорились, вы просто ходите с дерьмом на лице.

После этого были, напомню, референдум по Конституции, после этого было проведение двух Всебелорусских народных собраний, после этого было из политических событий еще единый день голосования, после этого было много всего. И вы везде всегда постоянно проигрываете. То есть вот именно избирательный цикл с 2020 по 2025 годы вами проигран полностью. Более того, вы все уничтожены здесь, в нашей стране. Лямантуеце за рубежом, воняете, но вы обгажены, что тут скажешь?

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