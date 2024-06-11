Головченко обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и Кубы с заместителем премьер-министра страны

В последнее время двухсторонний диалог между странами активизировался на всех уровнях. Государства проводят суверенную внешнюю и внутреннюю политику, совместно противостоят санкционному давлению и гегемонии Запада. В 2023 году объем товарооборота увеличился в два раза. И сейчас наблюдается положительная динамика. Речь идет и о совместных проектах. В качестве ключевых направлений рассматривается медицина и фармацевтика.

А еще создание сборочного производства тракторов на Кубе и выпуска цельной молочной продукции из белорусского сырья. Напомним, продуктивно работает белорусско-кубинская совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Последний раз она собиралась два года назад. Тогда были намечены основные проекты для реализации.