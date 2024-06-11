Прямой эфир

Головченко обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и Кубы с заместителем премьер-министра страны

11 июня 2024 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Гавана расширяют сотрудничество. Перспективные направления обсудили глава белорусского правительства и заместитель премьер-министра Кубы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и Кубы с заместителем премьер-министра страны-1

В последнее время двухсторонний диалог между странами активизировался на всех уровнях. Государства проводят суверенную внешнюю и внутреннюю политику, совместно противостоят санкционному давлению и гегемонии Запада. В 2023 году объем товарооборота увеличился в два раза. И сейчас наблюдается положительная динамика. Речь идет и о совместных проектах. В качестве ключевых направлений рассматривается медицина и фармацевтика.

А еще создание сборочного производства тракторов на Кубе и выпуска цельной молочной продукции из белорусского сырья. Напомним, продуктивно работает белорусско-кубинская совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Последний раз она собиралась два года назад. Тогда были намечены основные проекты для реализации.

# Беларусь-Куба # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Триумф «правых» на выборах в Европарламент! Как итоги повлияют на Беларусь – разобрался Лазуткин
11 июня 2024 16:56

Триумф «правых» на выборах в Европарламент! Как итоги повлияют на Беларусь – разобрался Лазуткин

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана
11 июня 2024 16:44

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Томаш Шмидт назвал слова Лукашенко главной гарантией своей безопасности
10 июня 2024 19:39

Томаш Шмидт назвал слова Лукашенко главной гарантией своей безопасности