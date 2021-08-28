Азарёнок: Америка слабеет, ресурсы на исходе, она живёт в долг у всего остального человечества

Новости Беларуси. Международные вызовы растут, ситуация в мире нестабильная. Эксперты все чаще сходятся в пессимистичных сценариях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Причина – неадекватное поведение коллективного Запада во главе с США. «Не будучи гегемоном, нельзя вести себя как гегемон», – сказал Александр Лукашенко на большом разговоре. К сожалению, предсказуемо не прислушались. К чему все это может привезти? Рассуждает Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Западная политика – это айсберг. Мы видим только верхушку, основной массив – в пучине. А главные события происходят на самом дне, где ползают подонки. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Григорий Азаренок:

На саммите ОДКБ Президент призвал нас всех быть очень аккуратными в оценках мировых событий. Смотреть не на официальные заявления, а вдумчиво анализировать – что и зачем они делают? Вспомните Вторую мировую. Кто привел Гитлера к власти? Германская нищета, которую искусственно создали унизительными репарациями. А дальше? Западные державы полностью контролировали Германию, они могли раздавить нацизм в зародыше. Но вместо этого они его взращивали. Разрешили создать вермахт. Вскормили ресурсами. Дали сожрать Чехословакию. И все время подталкивали его – на восток, на восток. Свою любимицу, своего ручного шакала Польшу для этого не пожалели.

Григорий Азаренок:

А второй фронт открыли уже тогда, когда стало понятно – мы победим. Хотели успеть на дележку пирога. И уже в Потсдаме стали угрожать Сталину новым оружием. Союзнички уже тогда вынашивали план «Дропшот»: ядерная бомбардировка городов Советского Союза. И у них бы не дрогнула рука. Остановила их только 10-миллионная Красная армия в Европе. Но вы, либералы, и дальше поливайте нашу историю грязью. Григорий Азаренок:

Из двух мировых войн с выгодой выходила только одна страна – Соединенные Штаты Америки. За 100 лет из провинциального государства третьего разряда она стала сверхдержавой. На крови, разрушениях и слезах вырос чудовищный вампир, и он не намерен останавливаться. Разорвав на тряпки все международное право, они уничтожили Югославию. После этого Косово стало бесконечной серой зоной, обиталищем контрабандистов и торговцев оружием. А затем провокация 2001 года и ввод войск в Афганистан, и они завалили человечество наркотиками. Они разрушили процветающее государство Ирак, превратив его в конгломерат племен, бесконечно режущих друг друга. И именно они создали там ИГИЛ, чтобы впоследствии с ним бороться. Они взорвали самое процветающее государство Африки – Ливию, и теперь это кровавая пустыня бесконечной войны.

Григорий Азаренок:

Америка слабеет. Ресурсы на исходе. Она живет в долг у всего остального человечества. Мировая долларовая экономика построена так, что голодные люди в Африке – это две виллы и две машины американца. Финансовая пирамида качается, а другие державы ставят под сомнение гегемонию Запада. Американские идеологи открыто говорят: любой, кто посмеет по уровню развития хотя бы приблизиться к точке, с которой можно бросить вызов Штатам – враг, который должен быть уничтожен. У них не получилось устроить новый мировой порядок. Кишка тонка вводить войска на все континенты. И тогда была выбрана стратегия нового мирового беспорядка. Посеять хаос, развалить, разрушить, стравить между собой. Если они слабеют, то и остальные должны болеть еще сильнее. Это порочный круг, который может разрешить только мировая война. И они идут к ней. Они хотят сжечь в ядерной бойне все противоречия, которые сами и наплодили. Пока не придумали, правда, как самим остаться живыми. Григорий Азаренок:

Загнав человечество в ковидное гетто, они строят концлагерь мирового масштаба. Они жаждут создать мир тотальной несправедливости, где элита, обслуживаемая медициной и технологиями, надеется жить по 150 лет, используя все человеческие ресурсы, а абсолютное большинство человечества ждет удел рабов. Только они этого осознавать не будут. Они будут бесконечно выбирать пол и 3D-продукты, пытаясь дожить хотя бы до 30 лет.