Терех: самый страшный сон Америки, что мир откажется от доллара

Григорий Азаренок, СТВ:

То, чего больше всего боятся американцы, кстати, это часто произносил президент Ирана Раиси...

Юрий Терех, публицист:

Это самый страшный сон Америки, что мир откажется от доллара. Это же основа того, почему они гегемонили столько лет.

Григорий Азаренок:

Да, мы напомним, что существует так называемая Бреттон-Вудская система, когда они доллар отвязали от золота, то есть доллар ничем не обеспечен, это резаная бумага, он ничего из себя представляет, но они заставили дальше этот доллар всех покупать, всех рассчитываться в долларах.

Юрий Терех:

Да, поэтому он всем и нужен, для всех это стало системой расчета. А если переходить, ставить курс на национальные валюты, доллар сразу становится никому особо не нужен.

Григорий Азаренок:

Заставили они благодаря своей военной гегемонии. Но поскольку они все время этот фонд Федеральной резервной системы... Все время их воспроизводят, печатают, печатают, печатают – это огромный долг.

Юрий Терех:

Он все время растет.

Григорий Азаренок:

Америка живет в долг у всего мира. То есть Америка обжирает каждого из вас. Каждого зрителя нашего сегодняшнего Америка обжирает, как свинья вонючая. Все время обжирает, обжирает, обжирает. Каждый американец, есть подсчеты, забрал у жителя планеты 4 доллара. Каждый, один американец. Понятно, что простой народ там по-разному живет, там есть и богатые...

Юрий Терех:

Там же бешеное расслоение. К простому народу никаких вопросов. Там буквально у одного процента сосредоточены все эти богатства в руках, и все у них там хорошо. А просто люди как и везде живут.

Григорий Азаренок:

Да, безусловно. Но вот этот Pax Americana. Что такое современный однополярный мир? Однополярный мир – это когда есть сламленд, один миллиард людей, которые не каждый день едят, которые испытывают реальный голод. Это сламленд называется, мир мусорок. Это Латинская Америка, Африка, Южная Европа, например, Португалия. Вся молодежь безработная. Там просто нет рабочих мест. Португалии в этой системе разделения труда определили... Вы там что делаете? Ну, какое-нибудь винишко, наверное, одно делают, и все, вино собирают, виноград собирают, все. Посмотрите статистики, погуглите. То же самое, например, для Греции. Посмотрите уровень социально-экономической жизни в Греции. ВВП на душу населения, например.

Юрий Терех:

Ну скажи греку-выпускнику, что есть вариант, чтобы тебя сразу по окончании учебы обеспечили работой и дали сразу рабочее место нормальное, где будешь учиться и расти. Они же просто в такое не поверят. А у нас змагары кричат: как это так, рабство – распределение.

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