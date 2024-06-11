Терех: Запад будет обвинять всех, с кого не может высосать ресурсы

Григорий Азаренок, СТВ: Нас обвиняют: диктатура, диктатура. Ну и Азербайджан обвиняют. Мы помним, например, когда выборы были, после 2020 года, и приезжал, по-моему, Euronews или еще кто-то, пытались обвинить.

Юрий Терех, публицист:

Они будут обвинять всех, с кого не могут сосать ресурсы. Что бы ни было, как бы ни было, обвинять будут всегда. Либо ты их кормишь и даешь им ресурсы просто так, либо ты плохой. Поэтому на это обращать внимания не надо вообще никак. Кто-то недавно из змагаров сказал, что Польшу вначале, когда начался миграционный кризис, критиковали за излишнюю жестокость. А Польша просто не обращала внимания, и все в итоге заткнулись. Ну, отличная же схема, рабочая.

Григорий Азаренок:

Да, и вспомнить можно интересную тему, когда после 2020 года, когда на нас накинулись все, в том числе наши ближайшие, казалось бы, союзники по разным союзам, и начали встречаться непонятно с кем, с какими-то тетками потасканными. Это первое. Второе, когда братская Украина, как недавно Президент говорил, ввела первые санкции раньше Евросоюза. Вот, например, Азербайджан, помнишь, заседание Восточного партнерства, где поменяли флаг, поставили полицайскую БЧБ-тряпку и попытались пригласить кого-то из этой кодлы. И Азербайджан сказал: я не буду здесь с этими рядом сидеть. Представители Азербайджана.

Юрий Терех:

Вот сейчас пора рассчитываться, так сказать. Мы все запомнили.

Григорий Азаренок:

Да, все абсолютно запомнили, кто как себя повел. Мы, понятно, действуем в рамках реальной политики...

Юрий Терех:

И кто флаги срывал, и кто вешал нацистские вместо госфлагов на всяких учреждениях.

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