Прямой эфир

Терех: Запад будет обвинять всех, с кого не может высосать ресурсы

11 июня 2024 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире публицист Юрий Терех. Вместе с экспертом Григорий Азаренок обсудит внутриполитическую борьбу и дележку грантов между змагарами.

Григорий Азаренок, СТВ:
Нас обвиняют: диктатура, диктатура. Ну и Азербайджан обвиняют. Мы помним, например, когда выборы были, после 2020 года, и приезжал, по-моему, Euronews или еще кто-то, пытались обвинить.

Терех: Запад будет обвинять всех, с кого не может высосать ресурсы -1

Юрий Терех, публицист:
Они будут обвинять всех, с кого не могут сосать ресурсы. Что бы ни было, как бы ни было, обвинять будут всегда. Либо ты их кормишь и даешь им ресурсы просто так, либо ты плохой. Поэтому на это обращать внимания не надо вообще никак. Кто-то недавно из змагаров сказал, что Польшу вначале, когда начался миграционный кризис, критиковали за излишнюю жестокость. А Польша просто не обращала внимания, и все в итоге заткнулись. Ну, отличная же схема, рабочая.

Григорий Азаренок:
Да, и вспомнить можно интересную тему, когда после 2020 года, когда на нас накинулись все, в том числе наши ближайшие, казалось бы, союзники по разным союзам, и начали встречаться непонятно с кем, с какими-то тетками потасканными. Это первое. Второе, когда братская Украина, как недавно Президент говорил, ввела первые санкции раньше Евросоюза. Вот, например, Азербайджан, помнишь, заседание Восточного партнерства, где поменяли флаг, поставили полицайскую БЧБ-тряпку и попытались пригласить кого-то из этой кодлы. И Азербайджан сказал: я не буду здесь с этими рядом сидеть. Представители Азербайджана.

Юрий Терех:
Вот сейчас пора рассчитываться, так сказать. Мы все запомнили.

Григорий Азаренок:
Да, все абсолютно запомнили, кто как себя повел. Мы, понятно, действуем в рамках реальной политики...

Юрий Терех:
И кто флаги срывал, и кто вешал нацистские вместо госфлагов на всяких учреждениях.

Читайте также:

Клишевич: картина, которая происходит на границе с Польшей, олицетворяет всю западную политику

Петровский: Лукашенко вместе с Ираном, Россией и Китаем борется против системы однополярной несправедливости

Наш ответ фашизму – Кирилл Казаков о том, почему возвращаются идеи коммунизма

# Международная политика # Юрий Терех # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и Кубы с заместителем премьер-министра страны
11 июня 2024 16:58

Головченко обсудил перспективы сотрудничества Беларуси и Кубы с заместителем премьер-министра страны

Триумф «правых» на выборах в Европарламент! Как итоги повлияют на Беларусь – разобрался Лазуткин
11 июня 2024 16:56

Триумф «правых» на выборах в Европарламент! Как итоги повлияют на Беларусь – разобрался Лазуткин

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана
11 июня 2024 16:44

Кочанова и Сергеенко провели переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана