Лазуткин о беглых: «Их задача на уровне образования, телеканалов, печатных средств информации убирать русский язык»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудили будущее Союзного государства. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудили будущее Союзного государства. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Смотрите, как это работает на уровне схемы. Есть у нас республики СНГ, где русский язык все время вытеснялся. Не берем нашу страну. Даже если брать Украину до периода Януковича, что потом было после Евромайдана, там же тоже были русские школы и все прочее. Задача этих ребят как раз постоянно сокращать сферу применения русского языка.
В какой-то момент, допустим, как по Средней Азии это получилось, как это сегодня по Грузии, по Армении происходит, у вас молодежь уже вообще не владеет русским языком нормально. Она не то что Толстого не знает, не читает, она просто не может с вами коммуницировать. Значит, они будут смотреть ваши новости, смотреть ваши фильмы, потреблять вашу современную культуру, не важно, что был Толстой, а что сегодня в России происходит. Они просто будут получать информацию в изложении западных источников на их языке: на грузинском, на армянском, еще на каком-то. Понятно, что задача именно сокращать сферу применения языка. Потому что для них это вопрос контроля активного ядра, который потребляет пропаганду, какую-то информацию, вопрос контроля телеканалов. То есть они все время предлагали, кроме Толстого и Пушкина, запрещать российское вещание. Это вот главный был все время пункт: давайте больше типа белорусского...
Григорий Азаренок, СТВ:
Иван Михайлович Эйсмонт рассказывал, как любой приезд каких-нибудь этих западников на БТ, встреча с ним это «выключите российские каналы, выключите российские каналы, выключите, пожалуйста, выключите!»
Андрей Лазуткин:
«А давайте польские будут вещать, украинские у вас каналы?» Это сразу замещается чем-то еще. Кроме того, вот мы тоже занимались польскими школами. Ой, Григорий, сколько было крика! Знаете, польские школы кому-то были здесь нужны прямо вообще на самых разных уровнях, разных структурах. Именно сфера применения языка, она очень чувствительная. И вот этот человек, сотрудник радио «Свобода» [экстремистское формирование на территории Беларуси - прим. ред.] , они все это прекрасно понимают. Вы начинаете с малого: Толстого будут защищать меньше, чем там телеканал «Россия». Давайте начнем с Толстого тогда. Там еще каких-то можно людей вычеркивать. Потом образование им всегда было очень интересно. А сколько там русского языка?
Григорий Азаренок:
Он про русскую литературу в образовании и говорит.
Андрей Лазуткин:
Он говорит: давайте отдельно их оставим публиковаться, продавать книжки Толстого, а вот из образования уберем. Зачем это все? Будем учить нашу белорусскую небольшую литературу, откажемся от всего русского. То есть их задача на уровне образования, телеканалов, средств информации печатных все время убирать русский язык, где это нужно делать.
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