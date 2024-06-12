Лазуткин о беглых: «Их задача на уровне образования, телеканалов, печатных средств информации убирать русский язык»

Андрей Лазуткин, политолог:

Смотрите, как это работает на уровне схемы. Есть у нас республики СНГ, где русский язык все время вытеснялся. Не берем нашу страну. Даже если брать Украину до периода Януковича, что потом было после Евромайдана, там же тоже были русские школы и все прочее. Задача этих ребят как раз постоянно сокращать сферу применения русского языка.

В какой-то момент, допустим, как по Средней Азии это получилось, как это сегодня по Грузии, по Армении происходит, у вас молодежь уже вообще не владеет русским языком нормально. Она не то что Толстого не знает, не читает, она просто не может с вами коммуницировать. Значит, они будут смотреть ваши новости, смотреть ваши фильмы, потреблять вашу современную культуру, не важно, что был Толстой, а что сегодня в России происходит. Они просто будут получать информацию в изложении западных источников на их языке: на грузинском, на армянском, еще на каком-то. Понятно, что задача именно сокращать сферу применения языка. Потому что для них это вопрос контроля активного ядра, который потребляет пропаганду, какую-то информацию, вопрос контроля телеканалов. То есть они все время предлагали, кроме Толстого и Пушкина, запрещать российское вещание. Это вот главный был все время пункт: давайте больше типа белорусского...