Азарёнок: «Александр Лукашенко – это русский Ренессанс, это русская Реконкиста»

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, но дальше были 90-е годы, и напомню, что первым фактором, который вернул Россию на ее державные рельсы, на ее державную мощь, это были выборы Александра Лукашенко. Почему? У нас это не проанализировано, а это абсолютно серьезно. Александр Лукашенко – это русский Ренессанс, это русская реконкиста. Александр Лукашенко первый пришел и вернул там Красное Знамя, белорусский флаг наш сегодняшний, уважение к истории Великой Отечественной войны, вышвырнул отсюда Сороса, вышвырнул националистов, провел референдум о Союзном государстве с Российской Федерацией, о союзе с Россией. Мы помним 1995 год, русский язык и так далее. Это, конечно, была воля белорусского народа, но это нашло огромную поддержку в России, в массах народных, в элитах. Ну элитами что было тогда? Тогда вырастали только еще эти олигархи, банкирщина, а им противостояли так называемые красные директора, тоже не самые лучшие люди, но это еще люди какие-то, ну типа Кучмы, то есть они да, они уже работали в рамках капитализма, тем не менее, они еще были не совсем бандиты, не совсем отшибленные и так далее. И Зюганов, когда в 1996 году шел на выборы, как раз один из пунктов, одна из его идеологем было восстановление отношений с Беларусью, подписание Союзного государства с Лукашенко и так далее. И это было его огромным козырем. За него проголосовало огромное количество людей по этому поводу.

Борис Николаевич в Кремле, он тогда отстранил Чубайса, был тогда Коржаков, Черномырдин, они не могли это просто уже игнорировать. Борису Николаевичу пришлось уже подписывать союзный договор с Александром Лукашенко. И это первое. Второе, мы помним речь блистательную в Государственной Думе. Это вот после расстрела Верховного Совета страшного, когда, казалось бы, гайдары, либералы просто оттоптались на русском патриотизме, на русской государственности, просто уничтожили вщент.

Вот именно вот эта победа Лукашенко. Рим разгромлен, но маленький Константинополь и Константин Великий, там ему является крест, оттуда возрождается новый Рим, второй Рим, Ромея, греческая империя. Вот так это было и у нас здесь. И вот после этого этот воздух, общественный запрос, уже потом появился Путин, он пошел действовать в этой колее, ну и мы пришли вот к тому, к чему пришли уже сейчас, спустя 30 лет после тех событий.

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