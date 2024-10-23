Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Ну вы поняли. Сегодня про саммит БРИКС. После 1991 года мир строился по-американски. И у нас даже думали, что это хорошо. Что мы уберем свои ракеты, уведем свои армии, распилим танки и БТРы. Зачем они? Ведь будет всеобщий мир и одна сплошная демократия. А все противостояние – это маразм стариков из политбюро.

И вот тут наши заокеанские друзья разошлись. Сверхдержава-гангстер слетела со всех колков. В Сербии они показали, чего они стоят. Что права нет. Есть только их наглая сила. То же самое в Ираке. То же самое в Афганистане. Они ввели туда войска и завалили весь мир наркотой. Они устроили мировой финансовый кризис. Они спустили с поводков бандитов всех мастей – от Хашима Тачи до ИГИЛ. Они резали головы и упивались своей безнаказанностью. И на века останутся кадры старухи Клинтон, которой показали, как терзают тело Муаммара Каддафи.