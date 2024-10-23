Азарёнок: выбор белорусским народом Президента будет как никогда суверенен

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Для начала немного геополитического юмора. Помните, там рассказывали про международную изоляцию Беларуси и России. Давайте вспомним.
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Ну вы поняли. Сегодня про саммит БРИКС. После 1991 года мир строился по-американски. И у нас даже думали, что это хорошо. Что мы уберем свои ракеты, уведем свои армии, распилим танки и БТРы. Зачем они? Ведь будет всеобщий мир и одна сплошная демократия. А все противостояние – это маразм стариков из политбюро.
И вот тут наши заокеанские друзья разошлись. Сверхдержава-гангстер слетела со всех колков. В Сербии они показали, чего они стоят. Что права нет. Есть только их наглая сила. То же самое в Ираке. То же самое в Афганистане. Они ввели туда войска и завалили весь мир наркотой. Они устроили мировой финансовый кризис. Они спустили с поводков бандитов всех мастей – от Хашима Тачи до ИГИЛ. Они резали головы и упивались своей безнаказанностью. И на века останутся кадры старухи Клинтон, которой показали, как терзают тело Муаммара Каддафи.
Григорий Азаренок:
Мы пришли, мы увидели, он мертв – говорит безумная ведьма. Но мир не захотел умирать. Мир не захотел конца истории. Собирается новая сила. Глобальное большинство. И это предвидел Александр Лукашенко в далеком уже 2005-м.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дожились до того, что у нас мир стал не просто однополярным, а мир как будто состоит из одной Америки, Соединенных Штатов Америки. Это даже больше чем однополярность. И Китай, и россияне, и мы – многие говорят о том, что мир должен быть многополярным. К сожалению, в этом направлении мир еще не движется. Движется в обратном направлении – усилении этой однополярности. Это опасно. Я всегда говорю, что, если система опирается на одну точку, она долго существовать не может. Она должна иметь дополнительную опору или рухнет. Третьего не дано.
Григорий Азаренок:
Ну и кто здесь геополитический пророк? Посмотрите на кадры из Казани. И калинку послушайте.
Хорошо играет. Весь мир запляшет. Кстати, что-то мне подсказывает, что в Казань из Минска вылетел будущий Президент Беларуси с 2025 года. Сегодня стала известна дата выборов. 26 января. Так что в Новый год не все шампанское выпивайте. Похраните недельку-другую. За Батьку выпьем. Хорошая дата, кстати. Пиндосы будут заняты своей Бучей, будут делить должности, портфели, кто-то будет случайно выпадать из окон. И им со своего Капитолия будет не до нас. Так что выбор белорусского народа будет как никогда суверенен.
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