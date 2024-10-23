Лукашенко: Путин твёрдо убеждён, что он прав. Для него главное – интересы российского народа

У зарубежных медиа традиционно повышенный интерес к Беларуси и ее лидеру. И это понятно, учитывая активную внешнеполитическую деятельность нашей страны и позицию Александра Лукашенко – всегда открыто и откровенно отвечать на заданные вопросы. Уникальной возможностью пообщаться с Президентом Беларуси на полях саммита БРИКС – среди прочих – воспользовался журналист BBC Стивен Розенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью получилось довольно длительным и обстоятельным.

Стивен Розенберг, журналист BBC:

Его решение вторгаться в Украину – катастрофа для Украины. Но имело серьезные последствия для России. Вы близко знакомы с Путиным, вы общаетесь с ним. Он жалеет о том, что он принял это решение?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом конфликте разные ситуации бывают. Особенно в последнее время… Да, всегда оно было. Кто-то наступает, кто-то обороняется. Россияне наступают, украинцы обороняются. И одна и вторая сторона несут большие потери. Путин твердо считает, что он прав. И он мотивирует это. Мы в разговоре много обсуждали. Он ведь вам, Западу, предложил: вот предложение России – давайте договоримся. Помните, были такие предложения, на что Запад вообще ничего не ответил. И сейчас начинают о чем-то говорить, а я им говорю: ну вот, он вам предложил. А западники: ну что он там предложил – на листочке написал пункты. Я говорю: вы на таком листочке и ответили бы ему. Аналогично по форме. И не было бы разговоров, но вы наплевательски отнеслись к интересам России. И Путин часто об этом говорит: главное – это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа. И он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Неужели его за это осуждать? Но он так мыслит, он в этом убежден.