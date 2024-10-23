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Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету

23 октября 2024 16:45
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Стала известна дата выборов Президента нашей страны. Они назначены на 26 января 2025 года. Такое решение приняли депутаты Палаты представителей. Предстоящие выборы станут уже седьмыми в истории суверенной Беларуси. Стоит отметить, что за 30 лет существования института президентства жизнь людей заметно изменилась. Наша страна совершила огромный прорыв во всех сферах и продолжает активно развиваться.

И это несмотря на многочисленные попытки расшатать Беларусь извне. Мы не раз противостояли инсинуациям и провокациям коллективного Запада. Самый яркий пример – попытка госпереворота в Беларуси в августе 2020-го. Тогда были сброшены все маски. США и ЕС перестали скрывать свои агрессивные намерения в отношении нашей страны. И тогда же главой нашего государства было принято, по сути, судьбоносное решение – взять политический курс на Восток.

В результате Беларусь смогла не только сохранить экономику, но и придать ей уверенную динамику роста. Налажено взаимовыгодное сотрудничество с новыми зарубежными партнерами, заметно расширена сфера влияния на международной арене. Минск плодотворно работает в рамках таких объединений, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. А недавно мы стали частью большой «шанхайской семьи». Помимо ШОС, Беларусь претендует и на получение статуса партнера БРИКС.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-2

Саммит этого объединения проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства.

Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ.

Как работает эпицентр большой политической силы, кто стал одной из главных медиаперсон и почему Беларусь в Казани уже встречают как полноправного участника БРИКС – в репортаже нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Еще до важных заявлений саммит большинства в мировой повестке. От БРИКС ждут новых смыслов для развития международных отношений и даже перезагрузки валютной системы отношений. Но как минимум это площадка для поиска глобальной безопасности. Здешние меры безопасности беспрецедентны.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-4

Вот кадры из салона самолета Президента. Борт номер один сопровождают боевые вертолеты.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-6

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В эти дни аэропорт в Казани напоминает мировую воздушную гавань. Сюда постоянно приземляются борты номер один. С минуты на минуту прибудет и борт номер один из Беларуси, наш глава государства. Очень примечательно, этот легкий бриз Приволжья ассоциируется с новым воздухом для мирового устройства нашей планеты.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-8

Церемония встречи. У трапа традиционный райдер саммита: почетный караул, красная ковровая дорожка, Aurus. Александра Лукашенко приветствует глава Татарстана. Обстоятельный разговор между политиками случился буквально несколько месяцев назад. Здесь, в Казани, проходили Игры Будущего. Сегодня классическая встреча. Девушки сразу в разных национальных костюмах.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-10

Это чак-чак. Надо откусить немножко.
– Как скажешь. Сказал: «Немножко». Нет, чтобы сказал две съесть. По дружбе он...

Участие в 16-м саммите БРИКС – это уже признание государства с мировым бэкграундом. Но эта поездка Первого не ради мирового имиджа. Уже через 10 минут после прилета Президент в работе. Здесь десятки глав государств, сотни журналистов и мировые информационные корпорации. Приехали за интервью. С Лукашенко. Хороший знакомый Стив Розенберг из BBC долго ждал этого момента.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-12

Нет, чтобы в Минск приехал, времени больше было.
Может быть, еще получится?
Да. Почему нет. Тебе что, приглашение надо особое? Русский язык ты знаешь, свободно владеешь, в Беларусь ты можешь приезжать без всяких виз. Что еще надо? У нас безвизовый режим. С Великобританией же тоже.
Стив в Москве живет.
У тебя вечная виза.
– Спасибо, что нашли время пообщаться.
– Не мог не найти время, не встретиться со своим давним знакомым.

Интервью Лукашенко – это всегда рейтинги и интерес. Для Президента это одна из возможностей донести правду мировому сообществу и вести диалог даже с непримиримыми оппонентами. Беларусь интересна миру. Беларуси интересен БРИКС.

Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Объединение на начальном этапе, а оно уже приблизилось к половине всего: и населения, и территории, производственный потенциал и так далее… А если говорить о стратегии то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться и увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения (они уже превзошли, в том числе и «семерку», и «двадцатку») и приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока. Поэтому почему бы нет? Нам могли бы после Второй мировой войны задать вопрос как участнику и основателю, а Беларусь была одним из основателей ООН: а почему вы в ООН стремитесь? Стремились в ООН, чтобы создать объединенные нации, которые могут удерживать мир в равновесии. Мы стремились. Поэтому и предложили основать Организацию Объединенных Наций вместе с другими государствами. Точно так мы видим вред однополярного мира, мы видим, что БРИКС может быть… ну не противовесом… Хотя, может, и противовесом той существующей модели однополярного мира и уравновесить нашу планету. В этом ведь нет ничего плохого.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Евгений Пустовой

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