Лукашенко: БРИКС может уравновесить нашу планету

Стала известна дата выборов Президента нашей страны. Они назначены на 26 января 2025 года. Такое решение приняли депутаты Палаты представителей. Предстоящие выборы станут уже седьмыми в истории суверенной Беларуси. Стоит отметить, что за 30 лет существования института президентства жизнь людей заметно изменилась. Наша страна совершила огромный прорыв во всех сферах и продолжает активно развиваться. И это несмотря на многочисленные попытки расшатать Беларусь извне. Мы не раз противостояли инсинуациям и провокациям коллективного Запада. Самый яркий пример – попытка госпереворота в Беларуси в августе 2020-го. Тогда были сброшены все маски. США и ЕС перестали скрывать свои агрессивные намерения в отношении нашей страны. И тогда же главой нашего государства было принято, по сути, судьбоносное решение – взять политический курс на Восток. В результате Беларусь смогла не только сохранить экономику, но и придать ей уверенную динамику роста. Налажено взаимовыгодное сотрудничество с новыми зарубежными партнерами, заметно расширена сфера влияния на международной арене. Минск плодотворно работает в рамках таких объединений, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. А недавно мы стали частью большой «шанхайской семьи». Помимо ШОС, Беларусь претендует и на получение статуса партнера БРИКС.

Саммит этого объединения проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства. Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ. Как работает эпицентр большой политической силы, кто стал одной из главных медиаперсон и почему Беларусь в Казани уже встречают как полноправного участника БРИКС – в репортаже нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Еще до важных заявлений саммит большинства в мировой повестке. От БРИКС ждут новых смыслов для развития международных отношений и даже перезагрузки валютной системы отношений. Но как минимум это площадка для поиска глобальной безопасности. Здешние меры безопасности беспрецедентны.

Вот кадры из салона самолета Президента. Борт номер один сопровождают боевые вертолеты.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В эти дни аэропорт в Казани напоминает мировую воздушную гавань. Сюда постоянно приземляются борты номер один. С минуты на минуту прибудет и борт номер один из Беларуси, наш глава государства. Очень примечательно, этот легкий бриз Приволжья ассоциируется с новым воздухом для мирового устройства нашей планеты.

Церемония встречи. У трапа традиционный райдер саммита: почетный караул, красная ковровая дорожка, Aurus. Александра Лукашенко приветствует глава Татарстана. Обстоятельный разговор между политиками случился буквально несколько месяцев назад. Здесь, в Казани, проходили Игры Будущего. Сегодня классическая встреча. Девушки сразу в разных национальных костюмах.

– Это чак-чак. Надо откусить немножко.

– Как скажешь. Сказал: «Немножко». Нет, чтобы сказал две съесть. По дружбе он... Участие в 16-м саммите БРИКС – это уже признание государства с мировым бэкграундом. Но эта поездка Первого не ради мирового имиджа. Уже через 10 минут после прилета Президент в работе. Здесь десятки глав государств, сотни журналистов и мировые информационные корпорации. Приехали за интервью. С Лукашенко. Хороший знакомый Стив Розенберг из BBC долго ждал этого момента.

– Нет, чтобы в Минск приехал, времени больше было.

– Может быть, еще получится?

– Да. Почему нет. Тебе что, приглашение надо особое? Русский язык ты знаешь, свободно владеешь, в Беларусь ты можешь приезжать без всяких виз. Что еще надо? У нас безвизовый режим. С Великобританией же тоже.

– Стив в Москве живет.

– У тебя вечная виза.

– Спасибо, что нашли время пообщаться.

– Не мог не найти время, не встретиться со своим давним знакомым. Интервью Лукашенко – это всегда рейтинги и интерес. Для Президента это одна из возможностей донести правду мировому сообществу и вести диалог даже с непримиримыми оппонентами. Беларусь интересна миру. Беларуси интересен БРИКС.