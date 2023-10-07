Азарёнок: «Наша Родина сейчас – это узел. Здесь все нити сошлись, и Батька жестко держит дратву»

Оборонное сознание – то, что нужно сейчас белорусам. О тех, кто нас защищает – на земле и в небесах – авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И тишина. Никто не пискнет, не закричит, не булькает ничей рот, ни один релокант не вибрирует языком ящерицы. «Нет войне», «не могу жить в воюющей стране», «мне стыдно», «нельзя воевать со своими соседями» – аликны ды макаревичи, голуби вы наши, что позасовывали вы так глубоко? И что теперь делать дряни собчачке с израильским то паспортом, ума не приложу? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Все берутся за оружие. Вспыхивают все возможные конфликты. Взрывается повсюду. Кровь полилась обильно в мире. Это грандиозная эпоха смены тектонических плит. И она требует не одноразовых политиков, временщиков, хлюпиков. Это эпоха Лукашенко!

Николай Бурляев, народный артист России:

Слава богу, пришло время таких политиков, как Путин, Лукашенко, которые говорят прямо: сатане нет! Мы пойдем другим путем. Мы создадим Союзное государство и представим обезумевшему миру – это уже я говорю в моих речах в парламенте – Союзное государство.

Григорий Азаренок:

Ведь как тонко нужно вести себя, проводить сквозь эту бурю народ, чтобы находясь в эпицентре сражения, ограждать его от огня, принимать удар на себя. Батька – на объекте министерства обороны. Узел сопротивления. Наша Родина сейчас – это узел. Здесь все нити сошлись, и Батька жестко держит дратву. Узел сопротивления натовской агрессии. Узел стойкости против наваливающихся волн тьмы. И хрен они что-то получат – по-простому, и в веках. Видео смотрите здесь.

Но мы добрые. И никакой войны не хотим. Мы хотим разговаривать. Можем и на вашем. Несложно.

Алексей Дзермант, политолог:

Это проект Международного радио «Беларусь», вещаем на польском языке в том числе на территории Польши и на западные регионы Беларуси. Там, где проживают поляки, наши соотечественники. Но важно что, да, вещание на польском. Эксперты как белорусские, так и поляки, которые перебрались, сбежали от режима Дуды, Моравецкого к нам. Здесь ищут убежище. Кто-то из-за политических причин, кто-то выбирает социальную модель, белорусскую. Например, лечит здесь своих родственников, потому что там это стоит баснословных денег. То есть поляки, настоящие – из Польши, там участвуют, а также местные и белорусские эксперты, которые понимают в польских и региональных делах, к которым отношусь я. Вот мы по-польски это стараемся все обсуждать. Уже заметили проект. Кстати, беглым дали отмашку нас попугать. Уже запугивают нас судьбой Эмиля Чечко. Это солдат-перебежчик из Польши, который был у нас. К сожалению, покончил жизнь самоубийством. С психикой там, видимо, не справился, вот его судьбой уже нас запугивают. Мол, с вами всеми будет такое же. Это значит, что боятся, услышали. Но мы все равно будем продолжать.

Григорий Азаренок:

И не только пушки будут стрелять. Не только танки заревут зубрами. Не только полонез заиграет свой бал. И даже не только сама земля будет сжирать оккупантов. Небеса возгорятся фронтом за Беларусь.

Николай Бурляев:

Сюда пришел Всероссийский крестный ход Годеновского креста, которому исполнилось 600 лет в этом году с тех пор, как этот Годеновский крест был явлен чудесным образом в болотах под Ярославлем. И вот сейчас это крестный ход идет: мы уже прошли с севера из Мурманска до Луганска, Донецка до Республики Крым и Севастополя. И сегодня я к вам приехал из Бреста, куда прибыл наш крест, и он оттуда двинется – завтра он будет здесь, в Минске, и мы пойдем дальше до Владивостока. Это поразительное явление, провиденциальное явление. Сейчас вот Христос, раскинувший руки для объятия всему миру, он обнимает всю святую Русь с огромной надеждой, что мы выстоим, победим.