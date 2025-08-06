В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником президента США

В Кремле завершилась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США. Беседа продлилась около трех часов, сообщила пресс-служба президента России. Стало известно, что в ходе переговоров обсуждались темы украинского кризиса и перспективы развития стратегического партнерства между Россией и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле беседу назвали полезной и конструктивной. Тем временем эксперты уверены: Уиткофф явился в Москву за сделкой, ведь через два дня истекает срок ультиматума Трампа. Глава Белого дома потребовал урегулировать украинский конфликт до 8 августа и пригрозил введением 100 % пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если этого не произойдет. Принять решение касательно торговой стратегии Трамп должен как раз основываясь на результатах переговоров Уиткоффа и Путина. Отметим, сразу после встречи спецпосланник президента США направился в американское посольство, видимо, оповестить высшее руководство о достигнутых договоренностях. Уже этим вечером, 6 августа, Трамп планирует выступить с заявлением.