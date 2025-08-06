Беларусь заявила о желании присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

Беларусь заявила о своем желании присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Эту тему в ходе встречи обсудили глава внешнеполитического ведомства нашей страны и генеральный секретарь Ассоциации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принципы, которые лежат в основе Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, подписанным членами АСЕАН, близки нашей стране. Это продвижение вечного мира, взаимодействие на основе взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и мирного решения конфликтов. Именно в таком ключе Беларусь выстраивает взаимоотношения с партнерами. Также Максим Рыженков отметил, что укрепление связей по линии ЕАЭС-АСЕАН является одним из ключевых направлений деятельности для белорусской стороны в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. В ходе переговоров стороны наметили планы по активизации взаимодействия.