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Беларусь заявила о желании присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

06 августа 2025 13:32
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Беларусь заявила о своем желании присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Эту тему в ходе встречи обсудили глава внешнеполитического ведомства нашей страны и генеральный секретарь Ассоциации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заявила о желании присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии-2

Принципы, которые лежат в основе Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, подписанным членами АСЕАН, близки нашей стране. Это продвижение вечного мира, взаимодействие на основе взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и мирного решения конфликтов. Именно в таком ключе Беларусь выстраивает взаимоотношения с партнерами. Также Максим Рыженков отметил, что укрепление связей по линии ЕАЭС-АСЕАН является одним из ключевых направлений деятельности для белорусской стороны в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. В ходе переговоров стороны наметили планы по активизации взаимодействия. 

# Международная политика

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