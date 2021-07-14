Наталья Эйсмонт о встрече президентов Беларуси и России: «У стран подходы абсолютно едины»

Переговоры президентов Беларуси и России прошли вчера в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсудили экономическое взаимодействие, совместное противодействие санкционному давлению, а также защиту безопасности двух стран. Несмотря на влияние пандемии и внешнее давление, белорусско-российские отношения лишь укрепились. Страны намерены и дальше эффективно взаимодействовать во всех сферах, противостоять санкционному давлению и совместно реагировать на угрозы безопасности Беларуси и России.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Для начала хочу отреагировать на разного рода «писания», которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президентов Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой. На этот счет замечу, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействие санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге.

Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок – сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям. Снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций. Также в данном блоке – вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021-го. Окончательно она будет определена до конца нынешнего года. Обсуждались и другие вопросы экономического взаимодействия.

Далее блок вопросов интеграционной тематики. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Республики Беларусь от того самого налогового маневра. Третий блок – безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины. Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно. Из блока текущих вопросов можно выделить предстоящее осенью заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов, вполне возможно, будут закреплены именно там. Повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили.

Также в числе актуальных вопросов транспортно-логистический – от возобновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России. Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре. И международная повестка. Западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз. Противодействие государств-членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.