Владимир Путин: «Беларусь остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики»
Новости Беларуси. О торгово-экономическом взаимодействии Беларуси и России, вопросах безопасности двух государств и индивидуальном терроре, который развернулся у нас в стране. Все это главные темы встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлилась она более пяти часов.
Переговоры лидеров двух стран прошли в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Встрече президентов предшествовала большая и плодотворная работа правительств двух государств по вопросам дальнейшего сотрудничества.
Татьяна Савчик, СТВ:
Отметим, акцент прежде всего на экономическую составляющую. Несмотря на сложное время из-за пандемии и абсурдного давления извне, белорусско-российские отношения только укрепились. Так, за последнее время товарооборот вырос почти на 40 %, сократился белорусский внешний долг. Все это говорит о том, что наша страна – надежный и проверенный партнер. Это подчеркнул Владимир Путин. В свою очередь глава нашего государства отметил, что в эти сложные времена Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.
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Владимир Путин, президент России:
Республика Беларусь остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Я обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году (мы уже с вами это обсуждали) немножко припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17 %. В этом году, за первые 4-5 месяцев, он значительно вырос – на 37 с лишним процентов. Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, республика обслуживает все кредиты. Более того (мне только что правительство доложило), на 2,5 % сократился внешний долг.
Безусловно, лидеры не оставили без внимания защиту безопасности двух стран и санкционное давление. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России.
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Надо отметить, этот визит не стал внезапным – о встрече главы государств договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Визит продолжает уже сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Напомним, что предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 28 мая в Сочи.