Владимир Путин: «Беларусь остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики»

Новости Беларуси. О торгово-экономическом взаимодействии Беларуси и России, вопросах безопасности двух государств и индивидуальном терроре, который развернулся у нас в стране. Все это главные темы встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлилась она более пяти часов.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Встрече президентов предшествовала большая и плодотворная работа правительств двух государств по вопросам дальнейшего сотрудничества.

Татьяна Савчик, СТВ:

Отметим, акцент прежде всего на экономическую составляющую. Несмотря на сложное время из-за пандемии и абсурдного давления извне, белорусско-российские отношения только укрепились. Так, за последнее время товарооборот вырос почти на 40 %, сократился белорусский внешний долг. Все это говорит о том, что наша страна – надежный и проверенный партнер. Это подчеркнул Владимир Путин. В свою очередь глава нашего государства отметил, что в эти сложные времена Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне.

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР