Беларусь и Колумбия развивают общие интересы в сотрудничестве. О чём говорили парламентарии из Боготы в Минске?

Новости Беларуси. Разработка дорожных карт сотрудничества, совместное признание дипломов и увеличение экспортных поставок. Беларусь и Колумбия продвигают общие интересы в сотрудничестве. Парламентская делегация из Боготы прибыла в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Колумбии встретились с белорусскими коллегами в Палате представителей. Несмотря на то, что в истории белорусско-колумбийских отношений это первый визит, далекие по расстоянию, но близкие по духу партнеры нашли много общих тем. Андрей Савиных: «Колумбия – это страна, которую нам ещё предстоит открыть для двусторонних отношений»

Херман Навас, заместитель председателя Палаты представителей Конгресса Колумбии:

Я получил огромное удовольствие от визита. Страна красивая, безопасная. И я, конечно, под впечатлением от технического развития того производства, которое я посетил. В первую очередь аппараты для медицинского обследования, рентген-аппараты, также для осмотра вещей с помощью рентген-излучений. Я знаю, что в международном терминале нашего аэропорта мы уже используем это оборудование.