Андрей Лазуткин: как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее?

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин с выпуском «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодняшнюю передачу предлагаю начать с загадки. Что вы видите на экране?

Я из Польши. Польша находится на границе ЕС с Беларусью. Прямо за этой границей 30 500 людей пытают, 476 находятся в тюрьме за свою политическую активность, 13 человек были убиты. Это данные только за 2020 год. Все, что я могу сделать – выразить своим голосом солидарность с Яной Шостак из Беларуси, которая каждый день в 18 часов призывает людей кричать одну минуту напротив представительства ЕС в Варшаве.

Мы не можем молчать. Все, что нам остается – минута крика. Надеюсь, что все закричат так, как они могут. Андрей Лазуткин:

Помещение, которое вам показали – это не больница, а Европейский парламент. А то, что вы слышали – это политическая акция, так называемый крик солидарности с Беларусью. В знак солидарности европейцы открывают рот и кричат. Дорогие сторонники новой Беларуси, вы же хотели масштабной западной поддержки? Ну, вот она. Обратите внимание, что к вам относятся примерно как к животным – из расчета, что вы воспримете даже такой формат и будете радостно ему аплодировать. Возможно, белый человек даже подарит вам стеклянные бусы в знак солидарности с вашей борьбой.

Андрей Лазуткин:

А теперь давайте подумаем, почему так произошло. Почему год спустя Евросоюз только открывает рот, хотя в августе на баррикадах вам обещали, что все прогрессивное человечество за вас впишется. Но, несмотря на год усилий эмигрантских центров, единственное, чего они добились – это частичное закрытие полетов над Беларусью. Но и то было сделано только после посадки самолета с Протасевичем в мае.

Андрей Лазуткин:

О Протасевиче уже многое было сказано, но добавлю, что сама ситуация с самолетом очень напоминает сбитый Boeing MH17 над Донецком. Александр Лукашенко: не забудьте историю, когда в известном регионе погибли совсем недавно 300 человек Тогда, несмотря на все усилия американцев, против России все никак не могли ввести международные санкции за Крым. И это было сделано только после сбитого самолета, расследование которого так и не было завершено. Обратите внимание, как уменьшается цена вопроса – если семь лет назад для санкций понадобился сбитый самолет и 300 трупов, то сегодня для этого оказалось достаточно комедии с Навальным и «Новичком». А в белорусском случае вообще хватило одной посадки самолета (который, кстати, сел без всякого принуждения). То есть завтра повод вообще будет не нужен. Такие сегодня международные отношения – практически предвоенные.

Стремясь расширить свое влияние на другие страны и властвовать над ними. Но нас не должна удивлять подобная бесчеловечная жестокость. На память приходят Чехословакия, Венгрия, Польша, отравление газом афганских деревень. Мы знаем, что будет нелегко заставить страну, правящую своим народом с помощью силы, прекратить использование силы против остального мира. Но мы должны постараться сделать это… Андрей Лазуткин:

Посмотрите, американские приемы и риторика не меняются. Только замените по тексту Советский Союз на Российскую Федерацию, афганские деревни на украинские, Беларусь на Польшу, а в остальном все то же самое, такая же театральная борьба с мировым злом. Смотрится, конечно, очень свежо.

Андрей Лазуткин:

Но давайте вернемся к тому, с чего начали. Как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее? Андрей Лазуткин:

Для многих сторонников перемен стало открытием, что Европейский союз наша страна, наша власть, наши порядки практически не интересуют. Им важно обеспечение транзита грузов, стабильная перекачка нефти и газа, а также противодействие наркотрафику и незаконной миграции на совместной границе. И это, скажем так, весьма обоюдные вещи – сегодня такое сотрудничество есть, а завтра его может не быть. Белорусские пограничники держат в руках ключ от восточной границы Евросоюза, и «в случае чего» этот ключ будет переломлен пополам.