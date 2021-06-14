Реакция Марии Захаровой на переговоры с вильнюсским диспетчером: «Это реально умора и, конечно, мем»

Новости Беларуси. Реакция на информацию, которая была озвучена во время брифинга в Национальном пресс-центре, не заставила себя ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Принципиальные лицемеры». Мария Захарова об уходе журналистов BBC с пресс-конференции МИД в Минске
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале весьма эмоционально прокомментировала происходящее в Минске. Сначала она была не менее нашего удивлена переговорами с вильнюсским диспетчером.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпанией в Беларуси, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Минске. Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно. На пресс-конференции в Минске были опубликованы переговоры с «вильнюсским диспетчером». Это реально умора и, конечно, мем.
– Тут, значит, как бы вопрос. Была получена информация, что, возможно, у них на борту бомба. И они хотят проконсультироваться со своей компанией. Что делать? Либо отклоняться в Минск, мы рекомендуем приземлиться. Поэтому он попросил частоту такую. То есть это не по инженерным вопросам, а именно по принятию решения.
– То есть с компанией как-то связаться?
– Да, да.
– Ну, такой частоты как бы нет у нас. Тогда надо, так-так-так... Я могу узнать номер какой-нибудь, но как бы с самолетом связаться – не уверен, что есть вообще такая возможность. Они как бы должны сами знать, я так думаю, как связаться.
– Хорошо, а 131700, это какая частота, кого?
– Это Литкаргус, это как бы наша Ground Services.
– Ground Services, я понял, хорошо.
– Скорее всего, не поможет.
– Ну да.
– Но все равно подскажите.