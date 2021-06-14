Реакция Марии Захаровой на переговоры с вильнюсским диспетчером: «Это реально умора и, конечно, мем»

Новости Беларуси. Реакция на информацию, которая была озвучена во время брифинга в Национальном пресс-центре, не заставила себя ждать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Принципиальные лицемеры». Мария Захарова об уходе журналистов BBC с пресс-конференции МИД в Минске Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале весьма эмоционально прокомментировала происходящее в Минске. Сначала она была не менее нашего удивлена переговорами с вильнюсским диспетчером.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпанией в Беларуси, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Минске. Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно. На пресс-конференции в Минске были опубликованы переговоры с «вильнюсским диспетчером». Это реально умора и, конечно, мем.