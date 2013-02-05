Новости Беларуси. Амурская область для Беларуси может стать площадкой для наращивания сотрудничества с дальневосточным регионом России. Это отметил 5 февраля президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Амурской области Олегом Кожемяко.

В последние годы диалог между этим регионом и Беларусью активно развивается. За три года товарооборот возрос более чем в 16 раз. Помимо поставок белорусской техники и продовольствия экономический эффект получен и от создания совместных сборочных производств.

Разница во времени – 7 часов. Расстояние между Минском и Амурской областью – свыше восьми тысяч километров. Однако грамотная стратегия и взаимный интерес способны не только сокращать расстояния, но и приносить прибыль. В 2012 году товарооборот, а это в основном наш экспорт, достиг полсотни миллионов долларов. И это еще не предел.

Амурская область граничит с Китаем. В экономике доминируют сырьевые отрасли, золотодобывающая и лесозаготовительная, пополняет казну в основном топливно-энергетический комплекс. Запасы разведованного минерального сырья в денежном пересчете – около 400 млрд долларов. В последнее время на ведущие позиции выходит и аграрный сектор.

Для Беларуси Приамурье могло бы стать привлекательной площадкой для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы хотели бы, коль уж у нас установились добрые отношения и мы имеем с вами очень хорошие отношения, создать некую белорусскую базу на вашей территории, посредством которой мы можем сотрудничать со всем Дальневосточным регионом. Думаю, это было бы хорошее место для нашей такой хорошей экспансии на Дальний Восток, экономической.

Этот рабочий визит губернатора Амурской области в Беларусь уже третий. И «аппетит» сотрудничества с каждым годом заметно растет. Ведь выгода весьма ощутима. Благодаря белорусской технике в Приамурье увеличили посевные площади и получили небывалый урожай зерновых. Белорусские самосвалы успешно справляются с работой на горно-обогатительном комбинате и на космодроме «Восточный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в минувшие визиты речь шла больше о поставках и сборке белорусской техники, то сейчас российская делегация заявила и о необходимости развития сервисных и дилерских центров.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Отличительно от других крупных заводов белорусская сторона рассматривает комплексно вопросы. Что имеет большое значение? Это создание дилерских центров. Я думаю, что ту практику, которую мы на прошлых переговорах обговорили, она уже сегодня выразилась в создании конкретных агротехсервисов на территории Амурской земли, которые позволили нам без потерь урожая, без простоя техники убирать все выращенное. Я думаю, что эти направления и дальше нужно развивать.

У нас большие перспективы по горно-рудной отрасли. Сегодня начинает осваиваться месторождение Селемджинского района, Агаджыльского угольного бассейна. Там десятки миллионов тонн добываемой руды в год. Безусловно, это использование той техники, которая могла бы и сегодня уже начала присутствовать и работать непосредственно на нашей территории.

Беларусь в отличии от других партнеров готова предложить не только машины, но и сервисное обслуживание, и помощь в подготовке кадров. Это и подкупает заказчиков. Ведь современная техника – это высокотехнологичный механизм, и принцип «сел и поехал» вряд ли сработает.

Александр Лукашенко:

Пусть из хозяйства какого-то кооператива инженер приедет, побудет на «МТЗ». Он за неделю увидит весь этот трактор. Принцип один и тот же. Он научится многому здесь. И ему легче будет передавать опыт и спрашивать с механизаторов. Механизаторов мы, конечно, будем учить на месте. У нас специалистов очень много.

Есть потенциал сотрудничества и в агропромышленном комплексе. Животноводство и селекция сельхозкультур. Россиянам нужно также помочь с возведением зернотоков, молочно-товарных комплексов, а также со строительством агрогородков. Особый интерес у дальневосточных партнеров – фермы «под ключ» по белорусским технологиям за полтора месяца.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Вы все-таки базовый регион, где мы учимся и где нам действительно помогают. Нам бы хотелось перейти на те формы, которые позволили бы, допустим, в год по 1-2 ферме на 1200 коров. Так называемая система «под ключ», желательно с использованием механизмов агролизинга, ставить у себя.

Александр Лукашенко:

Надо и 800, и 600 голов иметь, небольшие комплексы, потому что разные хозяйства, разные земли. Где-то есть возможность 10 тысяч гектаров распахать и 1200 посадить комплекс, а где-то, может, земли не хватает и 600 хватит. У нас 600, 800, 1000 и 1200 есть.

Половина территории Амурской области – это лесные угодья. Эту тему перспективного сотрудничества также обсудили на встрече. Российский губернатор пригласил наши компании для работы в этом бизнесе. Белорусы, в свою очередь, предлагают перейти от банальной заготовки древесины к выпуску конкурентоспособной мебели или комплектов домов из бруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Лесной комплекс. Он, конечно, был представлен все-таки китайскими лесоразработчиками на этой устаревшей, частично незарегистрированной технике. И мы сейчас начали очистку леса. Поэтому, может быть, здесь есть желающие компании по заготовке леса. Мы могли бы представить в аренду хорошие лесные угодья, помогли бы со всеми инвестиционными соглашениями со стороны региона, льготы, помощь, представление субсидированной процентной ставки.

Александр Лукашенко:

Самое лучшее – продавать мебель. Или дом. У нас есть производство домов. Завод делает дома. Удивительно производство. Компьютер стоит, начертил, машина, станок вырезает все детали. Упаковали, отправили, там сложили на месте. Доску, пол, еще что-то для дома надо, как конечный вариант. И продавать.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Можем комплексно решить эту проблему. Мы тоже освоили около двух десятков типов техники, которая может комплексно решить проблему лесозаготовки.

Полтора часа стороны говорили о возможностях кооперации. Ведь формат сотрудничества Беларуси не ограничивается территорией Амурской области. Губернатор Олег Кожемяко возглавляет Совет межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье». А это 11 крупных областей и республик России.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Побегут когда есть база, когда есть сервис, есть вся система, то есть обслуживание. Побегут со всего Дальнего Востока.

То, о чем договорились, сделаем, заверил Александр Лукашенко. В свою очередь Олег Кожемяко выразил надежду, что сотрудничество Беларуси и Амурской области будет расширяться новыми проектами. Протокольное рукопожатие в конце встречи больше напоминало дружеское.

Визит делегации Амурской области в Беларуси расписан на четыре дня. В программе – переговоры с руководством Минпрома, Минсельхозпрода и посещение промышленных гигантов. В их числе «МТЗ», «Гомсельмаш» и «Бобруйскагромаш». На шестое февраля намечена встреча с премьер-министром и посещение сельхозпредприятий.

И 5 февраля по традиции российские гости возложили венок к обелиску на площади Победы в Минске и почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.