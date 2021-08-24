Американское вмешательство в дело Навального и кризис в Афганистане как отвлечение. Андрей Лазуткин о предстоящих выборах в России

Новости Беларуси. Что сейчас происходит в западной политике и как на нее влияют события в Афганистане? В этом попытается разобраться Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин, политолог:

20 августа Ангела Меркель посетила Москву. После переговоров прошла пресс-конференция, и первый вопрос, который задали западные СМИ, был не о газе, не об Афганистане, не о Донбассе, а о гораздо более важном – что же Путин думает о Навальном.

Владимир Путин, президент России:

Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона.

Андрей Лазуткин:

Чтобы вы уловили юмор, примерно так же наш Президент говорил о Викторе Бабарико, почти слово в слово. Тем временем меньше месяца остается до парламентских выборов в России, и там агрессивно «накачивают» сторонников Навального. Пока озвучен стандартный набор претензий – ожидаются фальсификации, ваш голос украдут, а поэтому надо скачать специальное электронное приложение. У нас это была платформа «Голос», а в России – «Умное голосование». Все достаточно похоже. Ну, а штабы Навального, которые в России признаны экстремистскими, продолжают действовать из-за рубежа.

Мария Певчих:

Восемь месяцев назад произошло событие, которое навсегда останется в российской истории. Оно разделило правление Путина на «до» и «после». Событие это вы отлично знаете. Президент России приказал отравить своего главного политического оппонента запрещенным химическим оружием – «Новичком».

Андрей Лазуткин:

Тон очень агрессивный. «Главный противник», «убить», «отравить». Но важно не то, что эта девушка говорит, а кто она такая. Потому что когда Навального якобы отравили, именно с ней он находился в номере ночью. А чуть позже оказалось, что у нее гражданство Великобритании, что все расследования Навального делала она, и что это, по сути, реальный руководитель всей структуры. Для многих поклонников Навального эти факты стали неожиданностью. Ну, а для нас все очень узнаваемо: эта барышня крайне похожа на нашу Марию Колесникову, которая с напором призывала «долбить».

Андрей Лазуткин:

И надо заметить, что мы много говорим про американское вмешательство, но как-то забыли о наших друзьях из Великобритании. Задолго до выборов там действовали аналитические центры, которые консультировали правительство по белорусским вопросам. А сегодня, поскольку протеста нет, в основном они заняты корректировкой санкций. И эти люди совершенно не скрывают, на кого работают. Вот, к примеру, свежее интервью одного из деятелей «британского» крыла, Николая Халезина.

Николай Халезин:

Мы понимаем возможные угрозы и следим за собственной безопасностью. Риски понимает и британское правительство, и британские спецслужбы, которые нас опекают. Когда мы посещаем пограничные с Беларусью страны, нам дают охрану. Андрей Лазуткин:

То есть эти люди даже не пытаются скрывать факты своего сотрудничества с иностранными организациями, но год назад таких заявлений никто не делал. По легенде, вся цветная революция происходила сама собой. А сегодня уже никто не скрывает, что идет игра иностранных центров против наших органов безопасности.

Андрей Лазуткин:

Последнее, что мы наблюдали из этой серии провокаций спецслужб – это ситуация на Олимпиаде вокруг Тимановской, которую ужасно притеснял белорусский режим. Но, для сравнения, во время эвакуации из Кабула в отсеке военного борта С-17 были найдены останки футболиста молодежной сборной Афганистана. Он пытался зацепиться за шасси, был раздавлен и замерз в американском самолете. Может, хоть одна спортивная организация сделала заявления по этому поводу? Но это же не Беларусь, правда? Это внутренние дела американцев и их союзников. И, к слову, Афганистан здорово спутал карты всем нашим друзьям, у них практически паника. На этом видео сотрудница американского «Радио Свобода» берет интервью у своей коллеги, сотрудницы британского телеканала. Их интересует только одно – как кризис в Афганистане отразится на внимании хозяев к Беларуси.

Шахида Туляганава:

Пока Афганистан будет темой дня, про Беларусь все забудут. У нас есть спорадически повестка дня новостная. Вы сами знаете как журналист, когда что-то вылазит – цунами или какая-то войнушка – все бегут туда, и спускается с повестки дня тема. Тогда у таких диктаторов, как Лукашенко, развязываются руки, потому что под шумок можно еще что-то сделать, все равно никто ничего не заметит. В этом есть главная опасность. Долго будет идти афганская неразбериха, как долго будет привязано к нему внимание прессы и международного сообщества сильных мира сего, тем более будет ситуация плоха для белорусов-активистов, потому что Лукашенко будет делать что хочет, и оно нигде особо не проявится.