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О подготовке военных и взаимодействии в области СМИ. Что ещё обсудили президенты Беларуси и России по телефону

23 августа 2021 19:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 23 августа провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и России договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ – продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки.

Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран

О подготовке военных и взаимодействии в области СМИ. Что ещё обсудили президенты Беларуси и России по телефону-1

Разговор, в частности, коснулся экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые сегодня в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

Главы государств также обсудили предстоящие учения «Запад-2021». Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о графике контактов на высшем уровне.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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