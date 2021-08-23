«Мы видим большие перспективы». Владимир Андрейченко принял участие в заседании 42-й Генассамблеи МПА АСЕАН

Новости Беларуси. Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в разных уголках мира. Это только усугубляет проблемы, связанные с изменением климата, социально-экономическим и технологическим неравенством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Видеоконференция прошла в рамках 42-й Генеральной ассамблеи АСЕАН. По словам спикера, политика стран АСЕАН схожа с внешней политикой нашего государства и является хорошей основой для совместного решения многих жизненных задач.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим большие перспективы в определении точек сопряжения между различными интеграционными объединениями. При этом в рамках нашего председательства в Содружестве Независимых Государств в год 30-летия организации, а также работы в Евразийском экономическом союзе придаем особое значение взаимовыгодным проектам. В их числе сотрудничество в области создания общих цифровых экосистем и пояса цифрового добрососедства. Это значимые темы для совместной работы на международных площадках. У нас уже есть определенные опыт и наработки по названным направлениям.

Белорусский парламент имеет статус наблюдателя в межпарламентской структуре АСЕАН с 2011 года. Стороны активно сотрудничают. Владимир Андрейченко выступил с предложением провести межпарламентский форум АСЕАН – Беларусь в Минске.