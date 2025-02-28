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Американский блогер рассказал, кто по его мнению виноват в конфликте в Украине

28 февраля 2025 05:55
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Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран ЕС в Украину. Об этом накануне во время интервью заявил Александр Лукашенко. Президент ответил на вопросы известного американского блогера Марио Науфала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуации вокруг Украины в интервью было уделено большое внимание. Поднималась тема причин всего сейчас происходящего в соседней стране, говорили во время беседы и о том, кто подтолкнул украинцев к конфликту и есть ли виноватые? Марио Науфал ответил на этот вопрос белорусским журналистам.

Американский блогер рассказал, кто по его мнению виноват в конфликте в Украине-2

Марио Науфал, блогер:
По поводу того, кто виноват в этом конфликте. Что является основной причиной. Я считаю, что виноваты обе стороны. Виновата НАТО, которая проводила политику, спровоцировавшую Россию на определенную реакцию. То, что мы видим сейчас. Но нельзя отрицать и вины России.

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# Международная политика

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