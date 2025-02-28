Американский блогер рассказал, кто по его мнению виноват в конфликте в Украине

Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран ЕС в Украину. Об этом накануне во время интервью заявил Александр Лукашенко. Президент ответил на вопросы известного американского блогера Марио Науфала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуации вокруг Украины в интервью было уделено большое внимание. Поднималась тема причин всего сейчас происходящего в соседней стране, говорили во время беседы и о том, кто подтолкнул украинцев к конфликту и есть ли виноватые? Марио Науфал ответил на этот вопрос белорусским журналистам.