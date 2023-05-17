Александр Маркевич: «Мы строим свою обороноспособность, используя общие возможности»

Кризис международных отношений, беспрецедентное санкционное давление, обострение военной обстановки на евразийском континенте, а также расширение НАТО. В непростое время Беларусь председательствует в ОДКБ. Приоритетные направления Александр Лукашенко озвучил еще осенью 2022 года в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это урегулирование кризисных моментов, в том числе внутри организации, а также укрепление военной составляющей ОДКБ. Но главное, на что не раз обращал внимание Президент, – сплоченность внутри объединения. Только сообща союзники смогут добиться поставленных целей, в том числе в вопросе безопасности.

Сегодня, 17 мая, в Минск прибыли парламентские делегации государств ОДКБ. Белорусская столица принимает заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации. Участникам встречи предстоит сверить часы по нескольким позициям – наиболее внимательного подхода требует вопрос военно-политического взаимодействия.

С учетом непростой ситуации на внешних контурах (речь про расширение НАТО, а также антироссийскую и антибелорусскую повестку в европейском регионе) актуальной остается тема обороноспособности блока. Сегодня невозможно игнорировать милитаризацию Польши и выпады Прибалтийских стран. Кроме того, открытым остается вопрос с Украиной – с учетом терактов на территории России и попыток их совершения в Беларуси ситуация на наших южных рубежах становится все более непредсказуемой.

Как говорят политологи, при самом плохом развитии событий Беларусь может ждать фронт в две тысячи километров. Этого допустить нельзя. Потому для нас важно укрепление военно-политического сотрудничества с Россией, а также на уровне ОДКБ. Об этом Александр Лукашенко говорил еще в начале года во время встречи с генсекретарем ОДКБ. Белорусский лидер обратил внимание в том числе на необходимость сплоченности внутри организации. Ведь НАТО пользуется всеми возможностями, чтобы вбить клин в отношения союзников. Лукашенко: если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш, то ничего подобного. Время потребует определяться. Подробнее.

Главной целью Организации Договора о коллективной безопасности было и остается укрепление мира и международной стабильности. Ситуация, складывающаяся в зоне ответственности Организации, станет одной из тем для рассмотрения Парламентской ассамблеи ОДКБ. В повестке также вопросы, касающиеся предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве и противодействия угрозам безопасности.