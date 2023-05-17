17-18 мая в Минске пройдёт выездное заседание Совета ПА ОДКБ

Напомним, что Беларусь в 2023 году председательствует в организации. Планируется обсудить ряд вопросов. Среди них – реализация решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Также речь пойдет о деятельности госорганов Беларуси по обеспечению устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки, противодействию вызовам и угрозам безопасности в контексте реализации приоритетов нашего председательства.

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, укрепление межпарламентского сотрудничества именно государств – участников ОДКБ будет способствовать тому, что мы будем минимизировать вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими государствами. Поэтому 17-18-го будут проведены мероприятия в рамках Совета. Съедутся руководители парламентов шести государств – членов ОДКБ. И будут рассмотрены конкретные вопросы по укреплению обороноспособности наших государств и укреплению безопасности на просторах ОДКБ.

Ожидается, что на обсуждение будет также вынесен вопрос предоставления Парламентскому собранию Союза Беларуси и России статуса партнера Парламентской Ассамблеи ОДКБ.