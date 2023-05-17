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Лукашенко и Токаев поговорили по телефону

17 мая 2023 08:58
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Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся в среду, 17 мая. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».   

Сообщается, что во время разговора белорусский лидер тепло поздравил главу Казахстана с семидесятилетним юбилеем. Лукашенко пожелал Токаеву здоровья и успехов в государственной деятельности. Лидеры государств кратко обсудили вопросы сотрудничества между странами. 

Утром, 17 мая, белорусский лидер направил Токаеву поздравительную телеграмму. 

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев

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