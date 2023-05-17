Лукашенко и Токаев поговорили по телефону

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся в среду, 17 мая. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что во время разговора белорусский лидер тепло поздравил главу Казахстана с семидесятилетним юбилеем. Лукашенко пожелал Токаеву здоровья и успехов в государственной деятельности. Лидеры государств кратко обсудили вопросы сотрудничества между странами.

Утром, 17 мая, белорусский лидер направил Токаеву поздравительную телеграмму.