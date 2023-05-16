Прямой эфир

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится

16 мая 2023 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание всего мира приковано к президентской гонке в Турции. Политическая интрига разрешится только после второго тура 28 мая. Пока два главных кандидата идут вровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ситуация подогревается еще и тем, что Турецкая Республика оставалась одной из немногих держав, которая до сих пор не шла в фарватере Вашингтона и Брюсселя. В украинском кризисе Анкара, не занимая конкретную сторону, получала двойные дивиденды.  

О том, какие силы столкнулись на полях избирательной кампании, расскажет Андрей Лазуткин.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-1

Андрей Лазуткин, политолог:  
В Турции нет раскола на правых и левых, несмотря на похожие названия партий, типа «Социал-демократическая» или «Республиканская». Те, кто борются за власть, это либо националисты светского толка, как Эрдоган, либо исламисты, которые примыкают к радикальным группировкам, и есть какая-то часть прозападного среднего класса в крупных городах.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-4

Как раз на последнюю группу опирается кандидат от оппозиции, с которым у Эрдогана будет второй тур. Для этого оппозиция создала альянс мэров трех городов – Стамбула, Измира, Анкары. Понятно, что в столичных городах размещены СМИ, банки, капитал, там больше возможностей, поэтому прозападная группа чувствует себя уверенно.  

Конечно, им помогают. И в первую очередь Британия и Германия, по крайней мере, публикациями в СМИ. Поведение Эрдогана им не нравится, потому что он слишком самостоятелен, а во-вторых (и это главное), при нем было создано централизованное государство. Турция от слабой парламентской республики перешла к президентской, и все 20 лет на разных должностях ею управляет один лидер. С точки зрения британцев, так быть не должно.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-7

А что будет в случае победы оппозиции? Они объединили шесть разных партий, но при условии, что каждая группа получит пост вице-премьера в новом правительстве. То есть это лебедь, щука и рак, которые временно собрались против Эрдогана, каждый со своими амбициями и программой. И если они победят, это Турцию ослабит, а ближайшие год-два будет происходить передел власти. Для Запада это было бы прекрасно, потому что на слабое коалиционное правительство проще влиять. А значит, можно свернуть каналы обхода санкций, можно попробовать сорвать газовые проекты с Россией и, самое главное, втянуть Турцию в конфликт, например, с Ираном.  

Если вам кажется, что нет разницы, кто там будет у власти, посмотрите, за кого болеют наши украинские братья. Там почти все СМИ и лидеры мнений выступили против Эрдогана, которого в Украине считают чуть ли не предателем. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится. И можно будет замкнуть Россию в кольцо. Турция и так есть в Украине – они продают Киеву вооружения и обеспечивают зерновую сделку, которая выгодна украинцам. Но может быть хуже – например, они закроют порты и проливы в Черном море для России.  

Опять же, мы не знаем, почему Украина тянула с контрнаступлением до мая. Может, Запад ждет более благоприятных внешних условий, например, чтобы временно отрезать Россию от каких-то поставок через Турцию. И если это правда, то до второго тура мы не увидим никаких особых изменений на фронте. Потому что зачем тратить деньги на вооружение, если можно задавить Россию экономически.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-10

Но Эрдоган тоже не собирается сдаваться. Накануне он провел почти 2-миллионный митинг своих сторонников. Для чего? Он показывает, что власть готова к уличному противостоянию. И если дело дойдет до военного переворота, «цветной революции», то просто так Эрдоган не уйдет. Смысл «цветной революции» – это именно сбор крупного митинга, чтобы пересмотреть итоги выборов. И если власть не может вывести своих сторонников, она падает. Очевидно, что, когда будет второй тур, этот вопрос встанет очень остро. Голоса уже разделились пополам, и каждая сторона может теперь назвать себя победителем.  

И как вы думаете, кого в таком случае признает Запад? Перед выборами западные СМИ в один голос говорили о том, что «впервые Эрдоган может проиграть». Для турецкой власти это сигнал, что общественное мнение готовят к ситуации двоевластия – например, в Стамбуле и Анкаре.  

Еще один тревожный звонок – постоянные вбросы о болезнях Эрдогана и его якобы неспособности управлять государством. Нужно понимать, что Эрдоган правит не сам по себе, он опирается на крупнейшую в стране партию, которая контролирует парламент. И он мог бы назначить преемника, если бы действительно болел. А через слухи о мнимых и реальных болезнях на него могут давить, чтобы вынудить к такому решению. То есть Западу нужен не конкретный человек у власти, а чтобы Эрдоган ушел, и начался внутренний конфликт.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-13

Еще одна проблема, которая нас касается, это Нагорный Карабах. Здесь тоже надо понимать, что и Эрдоган, и альтернативный кандидат будут проводить примерно одинаковую политику. Как вы знаете, Турция поддерживает Азербайджан, а Армения сегодня в очень тяжелом положении, и под эту марку там наращивает влияние Запад.  

То есть с помощью Турции будут происходить давление на Пашиняна и попытка вытеснить Россию из региона. В идеале США нужна война уже не в Карабахе, а на территории Армении, потому что это сорвет китайские транзитные проекты, а еще заблокирует путь из России в Иран.  

Поэтому да, у Путина и Эрдогана сложные отношения, но это политика, друзей там нет. Зато легко можно представить, что ситуация станет хуже. И пока Запад упирался в интересы Эрдогана, картина хотя бы была понятной.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-16

Что в такой ситуации делает Россия? Она вкладывается в долгосрочные проекты в Турции, например, в АЭС или газовый терминал. То есть надо создать внутри Турции группу интересов, которая будет зарабатывать на контактах с Россией при любой власти. И таким образом Путин надеется сохранить свое влияние. Хотя было видно, что на выборах больше симпатий было высказано Эрдогану.  

Но то сложные материи, а почему простые турки голосуют за оппозицию? Потому что смотрят в карман. Эрдоган делает ставку на промышленность (она создает рабочие места), но при этом держит слабый курс лиры и печатает деньги. Это разгоняет инфляцию, и продовольствие за год подорожало в 3-5 раз – молоко, мясо, лук.  

Еще одна причина роста цен – это землетрясение, которое нарушило логистику и транспорт и оставило 1,5 миллиона людей без жилья и работы. Вопрос, за кого они будут голосовать. А чтобы проводить восстановительные работы, нужно снова печатать деньги, и в ближайшее время ситуация не станет лучше.  

Еще один негативный фактор – это мигранты из России и Украины, которые покупают или арендуют жилье в Турции. Вокруг иностранцев сложился внутренний рынок завышенных цен, из-за которых дорожают продукты и аренда для обычных граждан Турции. То есть вот у вас развалился дом, а аренда жилья за год подорожала в 6 раз из-за иностранцев. Скажете ли вы спасибо власти? К слову, та же самая картина в Грузии, Армении, Казахстане – всюду, куда массово поехали русские и украинцы с высокими доходами, например, айтишники, чтобы пересидеть СВО.  

Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится-19

А еще, кроме трат на последствия землетрясения, Турция несет большие оборонные расходы. На момент этого года – самые большие в истории, 25 миллиардов долларов. В приграничной зоне с Сирией на постоянной основе проводится контртеррористическая операция, которая требует больших вливаний сил и средств. Там целая буферная зона, куда Турция ввела войска. И турецкая экономика не может себе позволить постоянную войну.  

Поэтому независимо от того, кто победит на выборах, он будет решать эти внутренние проблемы, а турок ждут немалые сложности при любом исходе. И те 45 %, которые набрал кандидат от оппозиции, это не появление нового гениального лидера, а протестное голосование.  

Что ж, пожелаем восточным людям мудрости, и пусть сделают выбор в пользу мира, а не войны.  

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».  

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Лазуткин # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения
16 мая 2023 14:25

Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения

Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов
16 мая 2023 14:23

Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов

Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации
16 мая 2023 10:58

Глава МИД Беларуси провёл встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации