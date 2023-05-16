Лазуткин: в Украине выступили против Эрдогана. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится

Внимание всего мира приковано к президентской гонке в Турции. Политическая интрига разрешится только после второго тура 28 мая. Пока два главных кандидата идут вровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация подогревается еще и тем, что Турецкая Республика оставалась одной из немногих держав, которая до сих пор не шла в фарватере Вашингтона и Брюсселя. В украинском кризисе Анкара, не занимая конкретную сторону, получала двойные дивиденды. О том, какие силы столкнулись на полях избирательной кампании, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Турции нет раскола на правых и левых, несмотря на похожие названия партий, типа «Социал-демократическая» или «Республиканская». Те, кто борются за власть, это либо националисты светского толка, как Эрдоган, либо исламисты, которые примыкают к радикальным группировкам, и есть какая-то часть прозападного среднего класса в крупных городах.

Как раз на последнюю группу опирается кандидат от оппозиции, с которым у Эрдогана будет второй тур. Для этого оппозиция создала альянс мэров трех городов – Стамбула, Измира, Анкары. Понятно, что в столичных городах размещены СМИ, банки, капитал, там больше возможностей, поэтому прозападная группа чувствует себя уверенно. Конечно, им помогают. И в первую очередь Британия и Германия, по крайней мере, публикациями в СМИ. Поведение Эрдогана им не нравится, потому что он слишком самостоятелен, а во-вторых (и это главное), при нем было создано централизованное государство. Турция от слабой парламентской республики перешла к президентской, и все 20 лет на разных должностях ею управляет один лидер. С точки зрения британцев, так быть не должно.

А что будет в случае победы оппозиции? Они объединили шесть разных партий, но при условии, что каждая группа получит пост вице-премьера в новом правительстве. То есть это лебедь, щука и рак, которые временно собрались против Эрдогана, каждый со своими амбициями и программой. И если они победят, это Турцию ослабит, а ближайшие год-два будет происходить передел власти. Для Запада это было бы прекрасно, потому что на слабое коалиционное правительство проще влиять. А значит, можно свернуть каналы обхода санкций, можно попробовать сорвать газовые проекты с Россией и, самое главное, втянуть Турцию в конфликт, например, с Ираном. Если вам кажется, что нет разницы, кто там будет у власти, посмотрите, за кого болеют наши украинские братья. Там почти все СМИ и лидеры мнений выступили против Эрдогана, которого в Украине считают чуть ли не предателем. Для них это шанс, что турецкая позиция изменится. И можно будет замкнуть Россию в кольцо. Турция и так есть в Украине – они продают Киеву вооружения и обеспечивают зерновую сделку, которая выгодна украинцам. Но может быть хуже – например, они закроют порты и проливы в Черном море для России. Опять же, мы не знаем, почему Украина тянула с контрнаступлением до мая. Может, Запад ждет более благоприятных внешних условий, например, чтобы временно отрезать Россию от каких-то поставок через Турцию. И если это правда, то до второго тура мы не увидим никаких особых изменений на фронте. Потому что зачем тратить деньги на вооружение, если можно задавить Россию экономически.

Но Эрдоган тоже не собирается сдаваться. Накануне он провел почти 2-миллионный митинг своих сторонников. Для чего? Он показывает, что власть готова к уличному противостоянию. И если дело дойдет до военного переворота, «цветной революции», то просто так Эрдоган не уйдет. Смысл «цветной революции» – это именно сбор крупного митинга, чтобы пересмотреть итоги выборов. И если власть не может вывести своих сторонников, она падает. Очевидно, что, когда будет второй тур, этот вопрос встанет очень остро. Голоса уже разделились пополам, и каждая сторона может теперь назвать себя победителем. И как вы думаете, кого в таком случае признает Запад? Перед выборами западные СМИ в один голос говорили о том, что «впервые Эрдоган может проиграть». Для турецкой власти это сигнал, что общественное мнение готовят к ситуации двоевластия – например, в Стамбуле и Анкаре. Еще один тревожный звонок – постоянные вбросы о болезнях Эрдогана и его якобы неспособности управлять государством. Нужно понимать, что Эрдоган правит не сам по себе, он опирается на крупнейшую в стране партию, которая контролирует парламент. И он мог бы назначить преемника, если бы действительно болел. А через слухи о мнимых и реальных болезнях на него могут давить, чтобы вынудить к такому решению. То есть Западу нужен не конкретный человек у власти, а чтобы Эрдоган ушел, и начался внутренний конфликт.

Еще одна проблема, которая нас касается, это Нагорный Карабах. Здесь тоже надо понимать, что и Эрдоган, и альтернативный кандидат будут проводить примерно одинаковую политику. Как вы знаете, Турция поддерживает Азербайджан, а Армения сегодня в очень тяжелом положении, и под эту марку там наращивает влияние Запад. То есть с помощью Турции будут происходить давление на Пашиняна и попытка вытеснить Россию из региона. В идеале США нужна война уже не в Карабахе, а на территории Армении, потому что это сорвет китайские транзитные проекты, а еще заблокирует путь из России в Иран. Поэтому да, у Путина и Эрдогана сложные отношения, но это политика, друзей там нет. Зато легко можно представить, что ситуация станет хуже. И пока Запад упирался в интересы Эрдогана, картина хотя бы была понятной.

Что в такой ситуации делает Россия? Она вкладывается в долгосрочные проекты в Турции, например, в АЭС или газовый терминал. То есть надо создать внутри Турции группу интересов, которая будет зарабатывать на контактах с Россией при любой власти. И таким образом Путин надеется сохранить свое влияние. Хотя было видно, что на выборах больше симпатий было высказано Эрдогану. Но то сложные материи, а почему простые турки голосуют за оппозицию? Потому что смотрят в карман. Эрдоган делает ставку на промышленность (она создает рабочие места), но при этом держит слабый курс лиры и печатает деньги. Это разгоняет инфляцию, и продовольствие за год подорожало в 3-5 раз – молоко, мясо, лук. Еще одна причина роста цен – это землетрясение, которое нарушило логистику и транспорт и оставило 1,5 миллиона людей без жилья и работы. Вопрос, за кого они будут голосовать. А чтобы проводить восстановительные работы, нужно снова печатать деньги, и в ближайшее время ситуация не станет лучше. Еще один негативный фактор – это мигранты из России и Украины, которые покупают или арендуют жилье в Турции. Вокруг иностранцев сложился внутренний рынок завышенных цен, из-за которых дорожают продукты и аренда для обычных граждан Турции. То есть вот у вас развалился дом, а аренда жилья за год подорожала в 6 раз из-за иностранцев. Скажете ли вы спасибо власти? К слову, та же самая картина в Грузии, Армении, Казахстане – всюду, куда массово поехали русские и украинцы с высокими доходами, например, айтишники, чтобы пересидеть СВО.