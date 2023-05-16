Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения

Белорусско-российское сотрудничество обсуждается 16 мая и в Москве. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия.

Как заверила Валентина Матвиенко, для Совета Федерации приоритетной задачей является законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются на высшем уровне. Спикер Совета Федерации также выразила благодарность белорусской стороне за скоординированную работу на международных и межпарламентских площадках и совместное противодействие попыткам коллективного Запада политизации этих площадок.