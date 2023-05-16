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Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения

16 мая 2023 14:25
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Белорусско-российское сотрудничество обсуждается 16 мая и в Москве. Глава нашего МИД находится с официальным визитом в столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая Сергей Алейник провел встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации, во время которых стороны рассмотрели вопросы межпарламентского взаимодействия.  

Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения-1

Как заверила Валентина Матвиенко, для Совета Федерации приоритетной задачей является законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются на высшем уровне. Спикер Совета Федерации также выразила благодарность белорусской стороне за скоординированную работу на международных и межпарламентских площадках и совместное противодействие попыткам коллективного Запада политизации этих площадок.  

Валентина Матвиенко: Беларусь – наш ближайший союзник. Мы очень ценим наши братские отношения-4

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:  
Республика Беларусь наш ближайший союзник, наш стратегический партнер. Мы очень ценим наши братские отношения. Мы строим вместе Союзное государство, противостоим новым вызовам и угрозам, чем умножаем наши усилия. Наше сотрудничество многопланово развивается в самых разных направлениях: торгово-экономическое, инвестиционное, межпарламентское, межрегиональное, гуманитарно-культурное и других. Наши президенты находятся в постоянном контакте, именно они задают тон развитию российско-белорусских отношений и определяют повестку нашего взаимодействия.  

Алейник: доверительные отношения Беларуси и России позволяют находить решения важных вопросов.  

# Беларусь-Россия # Валентина Матвиенко # Сергей Алейник # Фотофакт

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