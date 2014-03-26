Александр Лукашенко: Я осуждаю Януковича как друга. Как хотите, так и понимайте меня

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 марта дал интервью для украинской телепрограммы «Шустер Live». Сделанные 23 марта во время общения с прессой заявления президента Беларуси вызвали огромный интерес в Украине.

Мнение и позиция главы белорусского государства в отношении ситуации в соседней стране сделали его ключевой фигурой в медийной сфере.

Автор и ведущий одной из наиболее популярных, демократичных и свободолюбивых украинских телепередач Савик Шустер попросил Александра Лукашенко ответить на злободневные, пусть порой и неприятные, вопросы. Некоторые из них для президента были не новы, но тем не менее Александр Лукашенко высказал для народа Украины свою позицию в откровенном и открытом ключе.

Во время интервью в том числе затрагивалась тема ответственности руководителя государства за судьбу страны и ее народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается Януковича. Какой он для меня президент? Какой он президент? Последнее его выступление: «Товарищи, господа. Я жив, здоров, я главнокомандующий Вооруженными Силами». Сразу вопрос: «А где твоя армия?» Поэтому президент должен быть со своим народом, как бы ни было тяжело. Даже если в тебя завтра будут стрелять и тебя убьют – твоя судьба такая. Ты, значит, должен принести себя в жертву. А как же? В резиденции сидеть, упиваться своей властью, а когда трудно, тогда сбежать? Нет, я этого не признаю. Поэтому, когда в Раде звучат голоса, что президент Янукович самоустранился от исполнения своих обязанностей и сбежал, что против этого противопоставить?

Знаете, я не хочу, чтобы все подумали, что Лукашенко такой «перевертыш» – вчера дружил с Януковичем, а сегодня так говорит. Я его осуждаю как друга. Как хотите, так и понимайте меня. Президенты не должны так поступать. Если не с кем воевать, бери ружье, иди один. Убьют. Мы все будем там рано или поздно. Но ни твоим друзьям, ни твоим родственникам, ни твоим сыновьям за тебя стыдно потом не будет. Вот мой подход.

Полная версия интервью президента Беларуси будет показано в эфире украинского телеканала «Первый национальный» в программе «Шустер Live» в эту пятницу, в 19:30 по киевскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.