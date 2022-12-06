Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили
Новости Беларуси. Как называется человек, который пытается усидеть на двух стульях: пользуется благами своей страны и при этом водит дружбу с врагом? Хитрец? А может, коллаборант? Именно такие граждане были замечены 6 декабря в консульстве Польши в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первый взгляд, все выглядит безобидно – в диппредставительстве организовали мероприятие в честь Дня святого Николая, пригласили гостей. Вот только среди пришедших обнаружились люди, которые имеют чины или развивают бизнес в Беларуси, пользуются привилегиями государства.
В числе пришедших ксендзы региона и ветераны Армии Крайовой. Но не понятно, как в такой компании оказались, например, православный священник, настоятель Коложской церкви или представители местного бизнеса.
Решили принять приглашение польских дипломатов и руководители некоторых национальных меньшинств, имеющих белорусское гражданство. За какими подарками или указаниями они шли к представителям страны, которая ведет агрессивную политику по отношению к Беларуси, поддерживает санкции против народа и наращивает военный контингент у наших границ, ответить журналистам они так и не смогли. А некоторые при виде телекамер делали вид, что просто проходили мимо и держат путь совсем не в консульство.
– Скажите, пожалуйста, а вы здесь уже давно стоите, вы не в консульство случайно?
– Я жду просто кого-то.
– Просто ждете, ага.
Вы же сказали, что не сюда идете. Чего вы нас обманываете? Вам стыдно?
С праздником вас! Неужели вы даже на поздравление не отвечаете?
– Вы сюда идете?
– Я не знаю, куда.
– Вы не знаете, куда идете?
– Не знаю, можно сюда?
– А, сюда хотите зайти? Пожалуйста, заходите. А на какое мероприятие?
– Рождество, наверное, или что там.
– Еще же до Рождества далеко!
– Есть приглашение.
– А какое вы отношение к Польше имеете?
– Никакого отношения к Польше, я как приглашенный.
– Вы приняли приглашение, значит, вы поддерживаете политику Польши в отношении Беларуси?
– Наоборот, не поддерживаю.
– Поэтому вы пришли на мероприятие?
– Хочу поговорить.
– Высказать хотите свое мнение?
– Вот лично у меня там есть первый секретарь консульства, которой я хочу сказать.
– Что вы хотите сказать?
– То, что думаю.
– Что вы думаете?
– То, что хочу сказать.
– А поделитесь с нами.
– Нет, это, можно сказать, личное. Конечно не поддерживаю. Даже вопросов нет.
– Но при этом принимаете приглашение.
– Одно с другим же вообще не связано.
– Не очень патриотично.
– Ветеран Армии Крайовой, да?
– Да.
– А в каком звании?
– Поручик.
– А сколько вам лет, скажите?
– Скоро будет 100. Пропускайте нас идти.
Приехал на праздник в консульство из Минска и Мартин Войтеховский, временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Видимо, чтобы всем, кто хорошо себя вел в 2022 году, раздать рождественские подарки.
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