Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили

Новости Беларуси. Как называется человек, который пытается усидеть на двух стульях: пользуется благами своей страны и при этом водит дружбу с врагом? Хитрец? А может, коллаборант? Именно такие граждане были замечены 6 декабря в консульстве Польши в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд, все выглядит безобидно – в диппредставительстве организовали мероприятие в честь Дня святого Николая, пригласили гостей. Вот только среди пришедших обнаружились люди, которые имеют чины или развивают бизнес в Беларуси, пользуются привилегиями государства.

В числе пришедших ксендзы региона и ветераны Армии Крайовой. Но не понятно, как в такой компании оказались, например, православный священник, настоятель Коложской церкви или представители местного бизнеса.

Решили принять приглашение польских дипломатов и руководители некоторых национальных меньшинств, имеющих белорусское гражданство. За какими подарками или указаниями они шли к представителям страны, которая ведет агрессивную политику по отношению к Беларуси, поддерживает санкции против народа и наращивает военный контингент у наших границ, ответить журналистам они так и не смогли. А некоторые при виде телекамер делали вид, что просто проходили мимо и держат путь совсем не в консульство.

– Скажите, пожалуйста, а вы здесь уже давно стоите, вы не в консульство случайно?

– Я жду просто кого-то.

– Просто ждете, ага.

Вы же сказали, что не сюда идете. Чего вы нас обманываете? Вам стыдно?

С праздником вас! Неужели вы даже на поздравление не отвечаете?

– Вы сюда идете?

– Я не знаю, куда.

– Вы не знаете, куда идете?

– Не знаю, можно сюда?

– А, сюда хотите зайти? Пожалуйста, заходите. А на какое мероприятие?

– Рождество, наверное, или что там.

– Еще же до Рождества далеко!

– Есть приглашение.

– А какое вы отношение к Польше имеете?

– Никакого отношения к Польше, я как приглашенный.

– Вы приняли приглашение, значит, вы поддерживаете политику Польши в отношении Беларуси?

– Наоборот, не поддерживаю.

– Поэтому вы пришли на мероприятие?

– Хочу поговорить.

– Высказать хотите свое мнение?

– Вот лично у меня там есть первый секретарь консульства, которой я хочу сказать.

– Что вы хотите сказать?

– То, что думаю.

– Что вы думаете?

– То, что хочу сказать.

– А поделитесь с нами.

– Нет, это, можно сказать, личное. Конечно не поддерживаю. Даже вопросов нет.

– Но при этом принимаете приглашение.

– Одно с другим же вообще не связано.

– Не очень патриотично.

– Ветеран Армии Крайовой, да?

– Да.

– А в каком звании?

– Поручик.

– А сколько вам лет, скажите?

– Скоро будет 100. Пропускайте нас идти.