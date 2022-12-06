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Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили

06 декабря 2022 18:35
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Новости Беларуси. Как называется человек, который пытается усидеть на двух стульях: пользуется благами своей страны и при этом водит дружбу с врагом? Хитрец? А может, коллаборант? Именно такие граждане были замечены 6 декабря в консульстве Польши в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-1

На первый взгляд, все выглядит безобидно – в диппредставительстве организовали мероприятие в честь Дня святого Николая, пригласили гостей. Вот только среди пришедших обнаружились люди, которые имеют чины или развивают бизнес в Беларуси, пользуются привилегиями государства.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-4

В числе пришедших ксендзы региона и ветераны Армии Крайовой. Но не понятно, как в такой компании оказались, например, православный священник, настоятель Коложской церкви или представители местного бизнеса.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-7

Решили принять приглашение польских дипломатов и руководители некоторых национальных меньшинств, имеющих белорусское гражданство. За какими подарками или указаниями они шли к представителям страны, которая ведет агрессивную политику по отношению к Беларуси, поддерживает санкции против народа и наращивает военный контингент у наших границ, ответить журналистам они так и не смогли. А некоторые при виде телекамер делали вид, что просто проходили мимо и держат путь совсем не в консульство.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-10

Скажите, пожалуйста, а вы здесь уже давно стоите, вы не в консульство случайно?  
– Я жду просто кого-то.  
– Просто ждете, ага.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-13

Вы же сказали, что не сюда идете. Чего вы нас обманываете? Вам стыдно?  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-16

С праздником вас! Неужели вы даже на поздравление не отвечаете?  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-19

– Вы сюда идете?  
– Я не знаю, куда.  
– Вы не знаете, куда идете?  
– Не знаю, можно сюда?  
– А, сюда хотите зайти? Пожалуйста, заходите. А на какое мероприятие?  
– Рождество, наверное, или что там.  
– Еще же до Рождества далеко!  
– Есть приглашение.  
– А какое вы отношение к Польше имеете?  
– Никакого отношения к Польше, я как приглашенный.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-22

– Вы приняли приглашение, значит, вы поддерживаете политику Польши в отношении Беларуси?  
– Наоборот, не поддерживаю.  
– Поэтому вы пришли на мероприятие?  
– Хочу поговорить.  
– Высказать хотите свое мнение?  
– Вот лично у меня там есть первый секретарь консульства, которой я хочу сказать.  
– Что вы хотите сказать?  
– То, что думаю.  
– Что вы думаете?  
– То, что хочу сказать.  
– А поделитесь с нами.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-25

– Нет, это, можно сказать, личное. Конечно не поддерживаю. Даже вопросов нет.  
– Но при этом принимаете приглашение.  
– Одно с другим же вообще не связано.  
– Не очень патриотично.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-28

– Ветеран Армии Крайовой, да?  
– Да.  
– А в каком звании?  
– Поручик.  
– А сколько вам лет, скажите?  
– Скоро будет 100. Пропускайте нас идти.  

Белорусы пришли на праздник в консульство Польши в Гродно. Спросили у них зачем – и вот какие ответы получили-31

Приехал на праздник в консульство из Минска и Мартин Войтеховский, временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Видимо, чтобы всем, кто хорошо себя вел в 2022 году, раздать рождественские подарки.  

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# Беларусь-Польша # общество # Мартин Войтеховский # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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