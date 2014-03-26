Националист Сашко Белый, обещавший повесить министра МВД, убит сотрудниками украинской милиции

Новости Украины. Александр Музычко (радикал из «Правого сектора» Сашко Билый, Саша Белый, уроженец Пермской области) убит в украинском Ровно, где проживал последние годы. В МВД Украины заявили, что Александр Музычко погиб во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Задержание происходило в ходе спецоперации по обезвреживанию вооруженной группировки на территории Ровенской области, которой руководили из Киева. Местная милиция не была в курсе операции.

Заявление на официальном сайте МВД Украины:

25 марта 2014 года в Ровенской области проведена операция по задержанию и обезвреживанию членов организованной преступной группировки, действовавшей на территории Ровенской и соседних областей. В возникшей перестрелке был смертельно ранен лидер ОПГ Александр Музычко.

Сведения об открытии криминального производства в отношении Музычко Александра Ивановича по признакам криминальных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов) УК Украины внесено в Единый реестр досудебных расследований 27.02.2014.

08.03.2014 Александр Музычко был официально уведомлен о подозрении в совершении противоправных действий. Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый скрывается от следственных органов, меняет места пребывания, перемещается с охраной и оружием, и представляет опасность для окружающих. В тоже время, противоправная деятельность ОПГ продолжается. Исходя из этой информации, уже 09.03.2014 Музычко был объявлен в розыск.

Розыскные мероприятия проводились силами Главного управления по борьбе с организованной преступностью. А операция по задержанию – ГУБОП и спецподразделением «Сокол».

Операция по задержанию несколько раз откладывалась из-за опасности того, что случайные люди могли оказаться на линии огня, поскольку и сам Музычко, и его охрана носили оружие открыто и в боевой готовности.

Кафе «Три карася» в городе Ровно было выбрано местом проведения операции именно потому, что подозреваемый находился в отдельном павильоне, а значит, риск случайных жертв или захвата заложников был минимальный.

При этом павильон охраняли два, вооруженных автоматом Калашникова и пистолетом, человека, рядом стоял автомобиль с включенным двигателем, водитель которого держал в руках пистолет. Эти люди и были первыми, кого отработал «Сокол». Все они были обезврежены очень быстро и профессионально. И все-таки это дало Александру Музычко несколько секунд, чтобы сориентироваться и отреагировать на ситуацию.

Он выскочил в окно в задней стене павильона и бросился бежать вверх по холму, петляя в кустах. На бегу он сумел выстрелить два раза на поражение в сотрудника «Сокола», который возглавлял первую пятерку. Оба выстрела попали в цель. Одна пуля срикошетила от каски и попала в правое плечо, вторая пробила погон.

В ответ на эти выстрелы сотрудники милиции произвели два прицельных выстрела по ногам убегавшего. И только после этого захромавшего Александра Музычко удалось догнать и сбить с ног. При этом во время борьбы прозвучал сначала один, а потом еще два глухих выстрела – пистолет находился под лежащим человеком и потому понять, куда он целился было невозможно.

Только после того, как бойцам «Сокола» удалось вывернуть руку с пистолетом, отобрать его у подозреваемого и надеть наручники, они обратили внимание, что у него на одежде кровь. Когда они разрезали футболку, то увидели два ранения в область сердца.

Раненый был жив и потому сотрудники милиции вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

К месту происшествия немедленно, еще до приезда кареты Скорой помощи и оперативной группы, подъехало несколько автомобилей, пассажиры которых вели себя очень агрессивно. Бойцам спецподразделения пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы их остановить.

Приехавшие врачи констатировали смерть раненого.

К моменту приезда оперативной группы, к кафе «Три карася» съехалось не менее 15 автомобилей с вооруженными и агрессивно настроенными людьми, которые угрожали сотрудникам милиции физической расправой. В виду явного намерения отбить задержанных, сотрудники милиции приняли решение о транспортировке их под усиленной охраной в Киев. При этом была предпринята попытка погони за кортежем, пресеченная силами сотрудников милиции.

Один из сотрудников спецподразделения «Сокол», который принимал участие в спецоперации, отметил, что «Музычко действовал очень профессионально, мгновенно ориентировался, очень грамотно начал уходить от погони и, не смотря на очень большой вес, был в отличной физической форме. А тот факт, что он на бегу, в темноте, смог точно прицелиться в отблеск, который дали очки на шлеме, и попасть в голову нашего бойца, говорит об отличной специальной подготовке и большом навыке ведения боя».

В ходе проведенной операции задержано трое граждан, которые подозреваются в участии в организованной преступной группировке, лидером котором был дважды судимый Александр Музычко, известный также как Сашко Билый. Все задержанные находятся в Киеве в изоляторе временного содержания, и в ближайшее время суд изберет в их отношении меру пресечения.

Раненый боец спецподразделения «Сокол» перенес операцию, угрозы для жизни нет.

Арсен Аваков, министр МВД Украины, заявил, что МВД готово допустить к материалам расследования применения оружия бойцами спецподразделения «Сокол» общественного наблюдателя. «Учитывая большой общественный резонанс спецоперации МВД по задержанию Александра Музычко, принято решение опубликовать максимально подробную хронологию событий той ночи, а кроме того – сделать максимально прозрачными результаты служебного расследования по проверке правомерности применения оружия сотрудниками милиции. Кроме того, МВД готово допустить к оценке результатов этого расследования уполномоченного представителя от общественности», - заявил министр.

«Вместе с тем, я настаиваю на том, что сегодня любой человек, в руках которого находится незарегистрированное оружие, является преступником. Независимо от цвета партийного флага или провозглашаемых лозунгов. Как бы он себя ни называл, хоть «Правым сектором», хоть «Самообороной Майдана». Каждый преступник должен быть и будет разоружен и привлечен к ответственности строго по закону. Иначе мы порядок на улицы не вернем!», - отметил Арсен Аваков.

«А если какие-то бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю. И готов принять любой вызов, потому что такова моя должность и ответственность перед страной. И в дальнейшем моя позиция будет достаточно жесткой к бандитам, к тем, кто с оружием в руках нарушает порядок», - заявил Аваков. «Защитникам бандитов с автоматами в руках: хотите, чтобы страна превратилась в Сомали с вооруженными бандами, делящими власть? Я буду прилагать все силы, чтобы этого не было. Надо будет действовать жестко – буду действовать жестко. Это требование времени и это обеспечит интересы подавляющего большинства людей в стране».

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Как пишет газета ВЗГЛЯД, после переворота 22–23 февраля «Правый сектор» сделался в Киеве – и вообще на Украине – чуть ли не самой влиятельной организацией. Активисты объединения стали вести себя как настоящие хозяева страны, чем вызвали раздражение вчерашних союзников по Майдану. Дело дошло до прямого конфликта с новоназначенным министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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В последнее время Музычко был инициатором ряда скандалов: приходил с автоматом на заседание Ровненского облсовета, таскал за галстук и давал оплеухи местному прокурорк, даже угрожал повесить главу украинского МВД! Ранее Саша Белый выложил в Интернет обращение, в котором заявлял, что Генпрокуратура Украины решила его либо уничтожить, либо захватить и выдать России.

Александр Музычко имел две официальные судимости — за нанесение тяжких телесных повреждений (в 1995 году) и вымогательство (в 2003 году).

Саша Белый принимал активное участие в Евромайдане и формировании Самообороны Майдана. 4 марта 2014 года Геннадий Москаль, народный депутат Украины, первый заместитель Председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией сообщил о поступивших в Комитет жалобах ровенчан на деятельность Музычко и ровенского «Правого сектора». В них сообщается, что Музычко вместе с активистами «Правого сектора» занимается поборами и пытается внедрить систему «крышевания» не только бизнеса, но и правоохранительных органов. Свои действия Музычко обосновывает «потребностями революции».

КСТАТИ

Гражданин Украины Александр Музычко был объявлен Россией в международный розыск за участие в боевых действиях против российских военнослужащих: российское следствие опирается на данные, что на его счету убийства более 20 российских военнослужащих в 1994-2000 годах во время штурма Грозного. В составе отряда УНА-УНСО Александр Музычко принимал участие в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов. Пишут, что «Музычко зверски пытал пленных военнослужащих российских федеральных сил, после чего убивал».

Владимир Маркин, глава пресс-службы СКР РФ:

Во время пыток он ломал пальцы рук офицерам, выкалывал им глаза различными предметами, плоскогубцами вырывал им ногти и зубы, некоторым перерезал ножом горло, некоторых расстреливал.