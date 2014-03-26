В Беларуси избраны 19 тысяч депутатов. Кто они и что реально намерены делать?

Новости Беларуси. Выбор сделан. Почти 19 тысяч депутатов будут отстаивать интересы простых белорусов, которые в состоявшейся избирательной кампании приняли самое активное участие.

За своих кандидатов проголосовали 77% избирателей. Теперь от работы местных советов будет напрямую зависеть решение тех или иных проблем граждан. И, если депутату на селе чаще всего приходится сталкиваться с бытовыми вопросами: отремонтировать дорогу или забор, обеспечить должную инфраструктуру в отдельной деревне? то в городе спектр задач оказывается гораздо более широкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так кто они – местные депутаты очередного созыва и что реально намерены делать?

Страна сделала свой выбор. Проголосовали в городе, районах и деревнях. Юрий Михалик – один из новых депутатов на селе. Народный избранник говорит: заручиться поддержкой земляков помогло понимание. Теперь Юрий в родном Чернавчицком сельсовете – самый молодой делегат. Однако в свои 36 хорошо знает, какая и кому нужна помощь.

Юрий Михалик, депутат Чернавчицкого сельского исполнительного комитета:

Мы иногда решаем глобальные мировые проблемы, которые и решить в принципе не можем, обсуждаем в личных разговорах, а когда касается маленькой — заасфальтировать дорогу, подремонтировать забор, убрать дерево, которое на участке — эти проблемы для человека оказываются важнее, чем мировые.

У районных избранников зона ответственности больше. Да и проблемы – если уж не мировые – то, во всяком случае, масштабом пошире. На одну из них сетует Валерия. Молодая мама уже ломает голову над тем, куда отдать свою годовалую дочь. Детский сад – а точнее его отсутствие – для агрогородка Восход на Могилевщине – вопрос болезненный.

Валерия Буякова, жительница агрогородка Восход:

Естественно, дочка подрастает и надо на работу выходить. А с кем ребенка оставить? Нам нужен сад! Мы надеемся, что выбранный нами депутат поможет в строительстве садика для наших деток.

По словам избранного депутата районного Совета Николая Шепелевича, решение вопроса по детскому саду - это первый пункт в его списке важных дел. Говорит, над проектом пристройки уже работают.

Николай Шепелевич, депутат Могилевского районного Совета депутатов:

Если все пойдет хорошо, то в ближайшее время на этом месте появится пристройка на 40 детских мест. Это будет прекрасно и для детей, и для мам.

Георгий Петрович звонки с поздравлениями принимает с самого утра. Для депутата Минского городского Совета нынешний созыв – второй по счету. Четыре года назад член компартии уже побеждал на выборах. Сегодня рассказывает: работа не прекращалась. А продолжать ее будет намного легче: опыт все-таки.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов 27 созыва Старовиленского избирательного округа №41:

Я 40 лет живу в этом районе. И каждый день встречаюсь со своими избирателями: в магазине, в трамвае, в автобусе, просто на улице. Меня люди знают, я с ним живу. Каждй день: утром, выходя на работу, или возвращаясь с работы мне говорят: "Надо вот здесь помочь". То есть, я все время знаю о проблемах, которые волнуют моих избирателей.

А вот, кстати, одна из таких проблем. Георгий Петрович показывает. Двор на Чичерина в Минске давно превратился в катакомбы. Теплотрассу меняют здесь уже год. Плюс ко всему в ближайших домах нет горячей воды: строения довоенные. Решать этот вопрос планирует аж через Мингорисполком.

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов 27 созыва Старовиленского избирательного округа №41:

Вот здание снято с баланса, но оно не снесено. Посмотрите, что делают наши настенные художники. Это тоже проблема. В Минск приедут гости, и вот это надо оставить? Конечно, надо срочно что-то решать.

Миссия у местной городской власти посложнее. Тут и вопросы формирования бюджета, и градообразующие предприятия. Как бы то ни было, цель у всех одна – помочь людям. Больше 18 тысяч человек. Столько народных избранников уже в составе местных советов.