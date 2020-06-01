Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никому не будем закрывать рот. Я один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям, нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся. Поэтому все должно быть по закону, все должно быть справедливо, все должно быть честно и без вранья. Я Америку не открыл. Мы должны действовать в этом плане, и кто хочет по закону пройти этот период, мы к ним будем относиться с уважением.