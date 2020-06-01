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Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну

01 июня 2020 14:02
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Новости Беларуси. 1 июня состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КГБ Валерия Вакульчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать безопасность людей всеми возможными способами.

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Разумеется, каждый имеет право на мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание одних обозначить свои взгляды не переходило черту комфорта других.

Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никому не будем закрывать рот. Я один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям, нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся. Поэтому все должно быть по закону, все должно быть справедливо, все должно быть честно и без вранья. Я Америку не открыл. Мы должны действовать в этом плане, и кто хочет по закону пройти этот период, мы к ним будем относиться с уважением.

Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну-4

Президент также образно отметил, что сейчас имеют место сразу несколько «пандемий». Первая касается здравоохранения, вторая – экономический кризис и инфодемия, когда некоторые СМИ распространяют фейковую информацию и занимаются так называемыми вбросами.

Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну-7

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# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Валерий Вакульчик # Фотофакт

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