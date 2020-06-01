Александр Лукашенко: не надо нас сравнивать, что у нас появились новые Пашиняны и Зеленские

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во времена политических кампаний на настроения общества ожидаемо влияют различные силы, которые лоббируют интересы тех или иных кандидатов. Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков, как бы этого кому-то ни хотелось.
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Нас не стоит сравнивать и проводить параллели с другими государствами. Беларусь – самостоятельная страна, и за годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и с помощью КГБ.
Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»
Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами. И вместе с главой государства защищать суверенитет и независимость страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сложности всегда в этот период бывают определенные, но я не вижу непреодолимых каких-то проблем. Тем более, мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные «ветродуи». Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, как получится у них. Так они планировали.
Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. И не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские, и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно и, главное, патриоты своей страны. Они преданы своей стране.