Александр Лукашенко: не надо нас сравнивать, что у нас появились новые Пашиняны и Зеленские

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во времена политических кампаний на настроения общества ожидаемо влияют различные силы, которые лоббируют интересы тех или иных кандидатов. Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков, как бы этого кому-то ни хотелось. Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»

Нас не стоит сравнивать и проводить параллели с другими государствами. Беларусь – самостоятельная страна, и за годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и с помощью КГБ. Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот» Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами. И вместе с главой государства защищать суверенитет и независимость страны.