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Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии

24 февраля 2025 17:25
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Консервативный поворот. Германия, до сего дня находившаяся на перепутье как во внутренней политике, так и на международной арене, определилась с новым лидером страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади досрочные выборы в Бундестаг. Несмотря на некоторую предвыборную интригу, большого сюрприза все-таки не случилось.

В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок ХДС/ХСС – подробности здесь.

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии-2

Теперь Мерцу предстоит очередная задача со звездочкой – сформировать правительство. Срок поставлен амбициозный – до 20 апреля. Только вот для этого придется сколотить коалицию из прошедших в Бундестаг сил. А это будет сделать непросто.

Под большим вопросом сотрудничество с «Альтернативой для Германии» – слишком уж разные взгляды на внешнюю политику. А вот с социал-демократами и «Зелеными» может сложиться, но есть нюансы – против Альянса с последними выступает председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. Да и сам Мерц не горит желанием сидеть в одном правительстве с Шольцем и Хабеком. С учетом нынешних разногласий между партиями удержать будущую коалицию от развала будет очень сложно.

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии-4

Петер Ляйбингер, глава Федерального объединения немецкой промышленности:
Я считаю, что долгие и сложные коалиционные переговоры еще больше навредят отрасли. А то, чего мы больше всего боимся на данном этапе, – это нестабильность, непоследовательность, отсутствие планов. Поэтому нам нужны быстрые, четкие, прозрачные решения для большего количества инвестиций и меньшей бюрократии.

Но пока основной целью Мерца остается создание Европейского оборонительного союза. Однако защищаться уже собираются не от мнимой угрозы со стороны России, а от США. В планах политика – выработка общей стратегии ЕС по взаимодействию со Штатами и ответные меры в случае введения американских пошлин.

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии-6

Фридрих Мерц, председатель Христианско-демократического союза Германии:
Администрации Трампа судьба Европы безразлична. Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США.

Несмотря на остроту внешнеполитических вопросов – экономика, миграция и внутренняя безопасность стали ключевыми темами выборов. Голосование прошло на фоне распада предыдущей коалиции. Шольца можно по праву обвинить в двухлетнем отсутствии роста крупнейшей экономики ЕС.

А вот Мерц, став самым влиятельным консерватором Европы, столкнется с трагическим выбором: продолжить ли курс конфронтации, рискуя положением Германии в мире, или найти реалистичный путь, которого так ждут простые немцы.

# Международная политика # Новости Германии # Олаф Шольц # Фридрих Мерц

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