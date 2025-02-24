Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии

Консервативный поворот. Германия, до сего дня находившаяся на перепутье как во внутренней политике, так и на международной арене, определилась с новым лидером страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади досрочные выборы в Бундестаг. Несмотря на некоторую предвыборную интригу, большого сюрприза все-таки не случилось. В Германии на досрочных парламентских выборах победу одержал блок ХДС/ХСС – подробности здесь.

Теперь Мерцу предстоит очередная задача со звездочкой – сформировать правительство. Срок поставлен амбициозный – до 20 апреля. Только вот для этого придется сколотить коалицию из прошедших в Бундестаг сил. А это будет сделать непросто. Под большим вопросом сотрудничество с «Альтернативой для Германии» – слишком уж разные взгляды на внешнюю политику. А вот с социал-демократами и «Зелеными» может сложиться, но есть нюансы – против Альянса с последними выступает председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. Да и сам Мерц не горит желанием сидеть в одном правительстве с Шольцем и Хабеком. С учетом нынешних разногласий между партиями удержать будущую коалицию от развала будет очень сложно.

Петер Ляйбингер, глава Федерального объединения немецкой промышленности:

Я считаю, что долгие и сложные коалиционные переговоры еще больше навредят отрасли. А то, чего мы больше всего боимся на данном этапе, – это нестабильность, непоследовательность, отсутствие планов. Поэтому нам нужны быстрые, четкие, прозрачные решения для большего количества инвестиций и меньшей бюрократии. Но пока основной целью Мерца остается создание Европейского оборонительного союза. Однако защищаться уже собираются не от мнимой угрозы со стороны России, а от США. В планах политика – выработка общей стратегии ЕС по взаимодействию со Штатами и ответные меры в случае введения американских пошлин.