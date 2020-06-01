Президент Беларуси: «Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране»

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас не стоит сравнивать и проводить параллели с другими государствами. Беларусь – самостоятельная страна, и за годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и с помощью КГБ.

Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами.