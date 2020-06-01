Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во времена политических кампаний на настроения общества ожидаемо влияют различные силы, которые лоббируют интересы тех или иных кандидатов. Люди дискутируют, высказывают свое мнение, но важно, чтобы желание одних – обозначить свои позиции – не переходило черту комфорта других. Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»

Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков. Как бы этого кому-то не хотелось. За годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и при помощи КГБ. Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами. И вместе с главой государства защищать суверенитет и независимость страны.